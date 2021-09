CF Ardoi et La Peña Sport se partagent les points après leur nul 1-1

25/09/2021 à 22:06 CEST

Le match joué ce samedi à Pinède et qui a affronté le Ardoï Pourtant le Peine il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les CF Ardoi est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Naxara. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Peña Sport perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre le Course Rioja et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec ce marqueur, l’équipe de Zizurtarra est neuvième à l’issue du duel, tandis que le Peña Sport est quinzième.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, l’équipe de Tafallés a inscrit un but, en profitant pour ouvrir le score avec un but de Satrustegui à la minute 59. Mais plus tard, l’équipe de zizurtarra a égalisé grâce à un but de Madariaga juste avant le coup de sifflet final, précisément à 90, clôturant ainsi le duel sur le score final de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le CF Ardoi sauté du banc Anguas, Garcia, Ezkiaga, Madariaga et Bien-aimé remplacement Garralda, Armendariz, González, Alvarito et Ayoub, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Fermin Uriz, Martinez, Olcoz, Gontzal et Ozcariz, qui a sauté sur le terrain pour Albes, Mikel Cubillo, Satrustegui, Vania et Rabat.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Ezkiaga, Madariaga, Soroa et Martinez par le Ardoï déjà Sadaba, Satrustegui, Pérou et Martin Salvador par l’équipe de Tafallés.

Avec ce résultat, le Ardoï il reste cinq points et le Peine avec un point.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe zizurtarra affrontera le Cayon et, pour sa part, le Peña Sport le fera contre lui Naxara.

Fiche techniqueCF Ardoï :Itxaso, Garralda (Anguas, min.60), Javier, Martínez, Guembe, Armendariz (Garcia, min.60), Soroa, Sagastibeltza, Ayoub (Amadoz, min.75), Gonzalez (Ezkiaga, min.60) et Alvarito ( Madariaga, min.75)Peña Sport :Mendioroz, Gil, Perujo, Martín Salvador, Sadaba, Ilincheta (Ozcariz, min.86), Vania (Gontzal, min.86), Mikel Cubillo (Martinez, min.72), Satrustegui (Olcoz, min.80), Aguirre et Albes (Fermin Uriz, min.72)Stade:PinèdeButs:Satrustegui (0-1, min. 59) et Madariaga (1-1, min. 90)