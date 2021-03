CF Épila garde les trois points après avoir remporté 0-2 à Fraga

28/03/2021 à 21:45 CEST

Le Epila il a gagné dans le fief de Fraga 0-2 le duel qui a commencé son parcours dans la deuxième phase de la troisième division, qui s’est déroulé ce dimanche à L’Estacada. Après le match, le CF Épila Il est troisième avec trois points et l’équipe fragatino dixième sans points en fin de match.

La première moitié du match a commencé de manière excellente pour lui CF Épila, qui a créé la lumière avec un objectif de Luis Costa à la minute 31, terminant la première mi-temps avec le score de 0-1.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Hamza bouayadi à la minute 56, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 0-2.

Le technicien de la Fraga, Miguel Angel Rubio, a donné accès au champ à Pirla, Heurtoir Oui Bempong remplacer Taberner, Cabistan Oui Alexis, tandis que du côté du Epila, Juan Carlos Remiro remplacé Obéit, Phallus Oui Esteire pour Luis Costa, cadres Oui Gonzalez.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Cabistan, Daniel Castilla Oui Marcel Ormo, du Fraga et deux à Gil Oui Valero du Epila.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Fraga jouera son match contre lui Robres en dehors de la maison. Pour sa part, CF Épila jouera dans son fief son match contre lui Saint Jean.

Fiche techniqueFraga:Marc, Romero, Genis Serra Gili, Marcel Ormo, Daniel Castilla, Ricart, Alexis (Bempong, min 71), Cabistan (Aldabo, min 59), Taberner (Pirla, min 59), Rodriguez et JuwaraCF Épila:Moreno, Gonzalez (Esteire, min 75), Iván Garrido, Gil, Pablo Rupérez, Berdún, Hamza Bouayadi, Luis Costa (Obere, min 70), Pablo Roncal, Marcos (Falo, min 70) et ValeroStade:L’EstacadaButs:Luis Costa (0-1, min. 31) et Hamza Bouayadi (0-2, min. 56)