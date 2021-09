CF Fuenlabrada et Real Saragosse se partagent les points et font match nul 1-1

12/09/2021 à 22h30 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Stade Fernando Torres et qui a affronté le Fuenlabrada et à Saragosse il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les CF Fuenlabrada est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Lugo. Du côté des visiteurs, le Real Saragosse est venu de battre 1-2 à l’extérieur de la maison pour Alcorcon lors du dernier match organisé. Avec ce score, l’équipe de Fuenlabrada est onzième à l’issue du match, tandis que le Real Saragosse est dix-septième.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Fuenlabreño, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Zozulia romain à la 25e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis les tables avec une pénalité maximale de Valentin Vada à la 72e minute, concluant le match avec un score final de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Fuenlabrada ils sont entrés du banc Image de balise Juanma Marrero, Sauveur, Cheick timite, Franco Soldano et Aldair Fuentes remplacement Anderson Cordeiro, Mikel Iribas, Aboubakary Kanté, Zozulia romain et Cristóbal, tandis que les changements par le Saragosse Ils étaient Ivan Azon Monzon, Valentin Vada, Borja Sainz, Luis López et Carlos Nieto, qui est entré par Alvaro Gimenez, Alberto Zapater, Grand frère, Franco Serrano Gracia et Pep Chavarria.

Au cours de la réunion de 90 minutes, un total de huit cartes ont été présentées. Par le Fuenlabrada l’arbitre sanctionné de jaune pour Brahim Konaté, Mikel Iribas, Ruben Pulido, Pedro Léon et Image de balise Juanma Marrero, alors qu’il faisait partie de l’équipe de Saragosse, il a réprimandé Fran Gamez et Juan José Narvaez et avec du rouge à Fran Gamez (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Fuenlabrada il reste six points et le Saragosse avec cinq points.

Le lendemain affrontera le Real Saragosse avec la Real Sociedad B. Pour sa part, CF Fuenlabrada sera mesuré par rapport Huesca.

Fiche techniqueCF Fuenlabrada :Diego Altuve, Mikel Iribas (Salvador, min.76), Ruben Pulido, Adrián Diéguez, Pol Valentín, Pedro León, Brahim Konate, Cristobal (Aldair Fuentes, min.89), Anderson Cordeiro (Juanma Marrero, min.46), Roman Zozulya (Franco Soldano, min.85) et Aboubakary Kanté (Cheick Timite, min.76)La vraie Saragosse :Cristian Darío Álvarez, Fran Gámez, Alejandro Frances, Jair Amador Silos, Pep Chavarria (Carlos Nieto, min.90), Francho Serrano Gracia (Lluis López, min.73), Eguaras, Alberto Zapater (Valentin Vada, min.61), Juan José Narváez, Álvaro Giménez (Ivan Azon Monzon, min.61) et Nano (Borja Sainz, min.61)Stade:Stade Fernando TorresButs:Roman Zozulya (1-0, min. 25) et Valentin Vada (1-1, min. 72)