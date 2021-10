CF Intercity ajoute trois points à son tableau d’affichage contre Águilas (1-2)

10/03/2021 à 21:01 CEST

Les Interurbain joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier à Le Rubial. Les Aigles Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Récréatif Grenade loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Marchamalo dans leur stade (2-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. Pour sa part, Intercité des FC a dû se contenter d’un nul contre lui Melilla. Avec ce bon résultat, l’ensemble d’Alicante est quatorzième, tandis que le Aigles est deuxième à la fin du duel.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe d’Alicante, qui a lâché le lumineux à travers un peu de Herrera. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la mi-temps du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe aquiline, qui a égalisé avec un but de Petravi & ccaron; ius à la minute 87. Cependant, le Intercité des FC Il a pris de l’avance grâce au succès de Noix de coco en 95, pendant le temps supplémentaire que l’arbitre a décidé d’ajouter, mettant fin à la confrontation avec un score de 1-2 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Aigles a donné accès à Barrenetxea, Loussoukou, Abel Miller, Uché et Pereira pour tours, Carlos López, Ramon Arcas, Cellou et Gaffeur, Pendant ce temps, il Interurbain a donné le feu vert à Noix de coco, Allemand et Chevron, qui est venu remplacer Mari, Pol Roigé et Herrera.

L’arbitre a montré un total de neuf cartons : quatre cartons jaunes au Aigles, spécifiquement à tours, Jovi & cacute;, Ramon Arcas et Loussoukou et quatre à Interurbain (José García, Pol Roigé, Kecojevic et Ferroni). De plus, il y avait un carton rouge pour Jiménez (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Aigles obtient 10 points et le Interurbain il monte à cinq points.

Les Aigles affrontera le lendemain Mar Menor et le Intercité des FC jouera contre lui Teinture royale.

Fiche techniqueAigles :Buigues, Uri, Gaffoor (Pereira, min.76), Mounir, Pérez, Ramón Arcas (Abel Molinero, min.63), Torres (Barrenetxea, min.46), Carlos López (Loussoukou, min.63), Petravi & ccaron ius , Jovi & cacute; et Cellou (Uche, min.74)Interurbain des FC :Manu Herrera, Víctor, Kecojevic, Ferroni, Álvaro Pérez, Jose García, Mari (Coco, min.71), Nuñez, Pol Roigé (allemand, min.76), Cabrera et Herrera (Viguera, min.80)Stade:Le RubialButs:Herrera (0-1, min. 44), Petravi & ccaron;ius (1-1, min. 87) et Coco (1-2, min. 95)