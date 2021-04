CF Intercity bat Roda et obtient les trois points (1-2)

17/04/2021 à 21:02 CEST

le Intercity joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica. Après le résultat obtenu, l’équipe de Villarreal est cinquième, tandis que le Intercity il est deuxième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Tige, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Meseguer à la minute 6, terminant ainsi la première période avec un 1-0 à la lumière.

La seconde mi-temps a commencé de manière imbattable pour lui CF Intercity, qui a lié avec un peu de Alvaro Perez à 52 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe d’Alicante, qui a renversé la situation sur le tableau de bord, réalisant 1-2 grâce à un but de José Garcia sur le point de la fin, dans le 90, concluant la confrontation avec le résultat de 1-2.

Dans le match joué dans le Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du duel. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Arthur (2 jaunes), par l’équipe locale.

Avec ce résultat, le Tige reste avec 36 points et le Intercity il monte à 42 points.

Le lendemain, le Tige jouera contre lui Elche Ilicitano loin de chez soi et CF Intercity jouera son match contre lui Alzira à la maison.

Fiche techniqueTige:Zagalá, Lado, Charly (Rubio, min.62), Ramos, Borja (Arturo, min.62), Guinot, Inglada, Monroy (Gallego, min.80), Meseguer, Iker Sebastián (Luismi, min.73) et AbrahamCF Intercity:Manu Herrera, Álvaro Pérez, Marc, Peña, Juanma Ortiz, Coco, Nuñez, Martín Bellotti, Jordan, Escudero et HerreraStade:Ciutat Esportiva Pamesa CeràmicaButs:Meseguer (1-0, min.6), Álvaro Pérez (1-1, min.52) et Jose García (1-2, min.90)