CF Intercity et Roda concluent leur match au Poliesportiu de Sant Joan sans buts (0-0)

09/05/2021 à 23 h 59 CEST

le Intercity et le Tige à égalité à zéro dans le Poliesportiu de Sant Joan lors de leur dernier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche. le CF Intercity Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le À. Saguntino. Concernant l’équipe visiteuse, le Tige a remporté le Eldense dans son fief 2-0 et auparavant il l’a fait aussi à domicile, contre le Elche Ilicitano par 0-1. Avec ce résultat, l’équipe d’Alicante est troisième après la fin du match, tandis que le Tige est cinquième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

Dans la seconde période, ni le Intercity ni lui Tige ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Intercity ils entrèrent Martin Bellotti, Piquier, Poveda, Luque Oui Victor Banegas remplacer Noix de coco, Écuyer, Peine, égéen Oui Juanma ortiz, Pendant ce temps, il Tige a donné accès à Monroy, Arthur, Ferreres, Bouquets Oui Marti Prera pour Charly, Ortega, Iker Sebastian, Marc Cosme Oui Abraham.

L’arbitre a décidé d’avertir trois joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à égéen Oui Luque et par le Tige réprimandé Txema.

Avec ce résultat, le Intercity il reste 44 points et Tige avec 43 points.

Fiche techniqueCF Intercity:Manu Herrera, Herrera, Jose García, Escudero (Piquero, min.46), Egea (Luque, min.67), Peña (Poveda, min.67), Coco (Martín Bellotti, min.8), Juanma Ortiz (Víctor Banegas , min.72), Nuñez, Marc et David TorresTige:Richi, Ortega (Arturo, min.65), Gallego, Charly (Monroy, min.57), Luismi, Inglada, Txema, Meseguer, Abraham (Marti Prera, min.80), Iker Sebastián (Ferreres, min.65) et Marc Cosme (Ramos, min. 80)Stade:Poliesportiu de Sant JoanButs:0-0