CF Intercity reçoit Alzira

23/04/2021 à 19:01 CEST

Samedi prochain à 19h00, le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Intercity et à Alzira dans le Poliesportiu de Sant Joan.

le CF Intercity affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la quatrième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir vaincu le Tige dans le Ciutat Esportiva Pamesa Ceràmica par 1-2, avec autant de Alvaro Perez Oui José Garcia. De plus, les locaux ont gagné dans l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 32 buts en faveur et neuf contre.

Du côté des visiteurs, le Alzira a gagné devant Eldense à domicile 2-1 et l’avait déjà fait hors de son terrain contre le Elche Ilicitano par 1-2, il essaie donc de profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la CF Intercity. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux avec un bilan de 33 buts marqués contre 14 encaissés.

En référence aux résultats en tant que local, le CF Intercity ils sont à égalité dans le seul match de la deuxième phase de la troisième division qui a joué dans leur stade. À la maison, le Alzira il a remporté la victoire dans son seul engagement à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Poliesportiu de Sant Joan et l’équilibre est un lien en faveur de CF Intercity. La dernière fois qu’ils ont joué au Intercity et le Alzira Dans cette compétition, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 3-3.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par trois points en faveur de la Alzira. le CF Intercity Il arrive au meeting avec 42 points dans son casier et occupe la deuxième place avant le match. Pour sa part, Alzira il compte 45 points et occupe la troisième place du classement.