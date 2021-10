CF interurbain | Le football espagnol fait son entrée en bourse

31/10/2021 à 08:00 CET

Ce n’est pas un club d’élite, mais cette semaine a été une étape importante pour le football espagnol. Cela n’implique aucun titre sportif, pas même un grand exploit sur l’herbe. Qui plus est, cet exploit s’est produit sur d’autres terrains, le parquet, et plus précisément celui de la Bourse de Madrid.

Là CF Intercity a fait ses débuts en tant que société cotée avec la sonnerie traditionnelle, et le succès était si retentissant qu’il ne pouvait même pas commercer normalement.

Un excès de demandes d’achat d’actions, face à une faible volonté de vente de la part des propriétaires, qui ils ont valorisé 100 % du club à 5,56 millions d’euros.