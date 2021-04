CF Peralada obtient un match nul contre Unió Esportiva Valls (1-1)

25/04/2021 à 21:38 CEST

La A rejoint Esportiva et le Peralada lié à un lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Camp del Vilar. La A rejoint Esportiva Valls Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Sants. Pour sa part, CF Peralada Il est venu de gagner 2-0 dans son fief à Égaliseur dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe de Vallense a été placée en septième position, tandis que le Peralada, pour sa part, est deuxième à la fin de la partie.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Ritxi à la minute 25, terminant la première mi-temps avec un 0-1 dans la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Vallense, qui a mis les tables avec un objectif de Cesc Martinez près de la conclusion, en 89, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Peralada a donné accès à Adrià Casanova, Police serrano, Dalmau martinez Oui Quadri pour Hwang, colline, Cunill Oui Ritxi et par le A rejoint Esportiva il a été remplacé Fabra, Sergio, Gesti, Cesc Martinez Oui Chiri pour Plus que, Plat, Miranda, Sergi Oui Cheikh Saad.

L’arbitre a donné un carton jaune à Estivill, Miranda, Cesc Martinez Oui Chiri par l’équipe locale déjà Ritxi Oui Police serrano par l’équipe Pereladense.

Pour le moment, le A rejoint Esportiva obtient 19 points et le Peralada avec 30 points.

Le lendemain de la compétition, le A rejoint Esportiva Valls jouera contre lui Banyoles à la maison, tandis que le CF Peralada affrontera dans son stade contre Santfeliuenc.

Fiche techniqueA rejoint Esportiva Valls:Aguera, Erik, Guasch, Plana (Sergio, min.46), Cheikh Saad (Chiri, min.73), Miranda (Gesti, min.60), Estivill, Masqué (Fabra, min.46), Ruiz, Batista et Sergi (Cesc Martinez, min 60)CF Peralada:David Aroca, Carles Puig, Sergio Romero, Micaló, Colina (Font Serrano, min.79), Eric, Josu, Ritxi (Quadri, min.87), Cunill (Dalmau Martinez, min.79), Hwang (Adrià Casanova, min .58) et DiounkouStade:Camp del VilarButs:Ritxi (0-1, min.25) et Cesc Martinez (1-1, min.89)