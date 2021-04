CF Vimenor s’impose 0-2 au stade SD Textil Escudo

18/04/2021 à 22:55 CEST

le Vimenor a remporté le Bouclier textile 0-2 lors du match disputé ce dimanche au Municipale de Cabezón. le Bouclier textile SD voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Cartes UC par un score de 3-1. Concernant l’équipe visiteuse, le CF Vimenor est venu de battre 3-0 à domicile à Atlético Albericia dans le dernier match joué. Après le tableau de bord, l’équipe de Cabezonense est troisième à la fin du match, tandis que le Vimenor est deuxième.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui CF Vimenor, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Jorge Somavilla peu de temps après le début du match, en particulier à la minute 5. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Ruizca à 56 minutes, concluant la confrontation avec le score de 0-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Bouclier textile qui sont entrés dans le jeu étaient Berto, Tobar, Manu Oui Mario remplacer Tato, D’accord, David Oui Bec, tandis que les changements dans le Vimenor Ils étaient Sergio, David, Mario Alejandro Oui Depuis Cos, qui est entré pour remplacer Mantille, Vitali, Jorge Somavilla Oui David Rionda.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu quatre (David, Saint Emeterio, Bruno Oui Manu) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, en particulier Ruizca.

Avec ce résultat, le Bouclier textile reste avec 33 points et le Vimenor il monte à 38 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: Bouclier textile SD tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Selaya loin de chez soi, tandis que le CF Vimenor jouera dans son fief contre lui Samano.

Fiche techniqueBouclier textile SD:Rivero, Guijarro, Marquitos, Bruno, San Emeterio, Edgar, Cano (Mario, min 75), Tato (Berto, min 45), Héctor, David (Manu, min 61) et Valen (Tobar, min 61)CF Vimenor:Marcos, Estrada, Ruizca, Alvaro, David Rionda (De Cos, min.80), Noreña, Javi Conde, Tresgallo, Mantilla (Sergio, min.51), Vitali (David, min.76) et Jorge Somavilla (Mario Alejandro, min 80)Stade:Municipale de CabezónButs:Jorge Somavilla (0-1, min.5) et Ruizca (0-2, min.56)