CFDA et IMG s’associent pour présenter le programme de la Fashion Week de New York – WWD

Le CFDA et l’IMG ont-ils forgé une trêve ?

Dans une volte-face, le Council of Fashion Designers of America, en partenariat avec IMG, a publié le programme officiel de la Fashion Week de New York dans le cadre du calendrier des collections américaines.

Les spectacles, qui se dérouleront du 8 au 12 septembre, célèbrent la réouverture de la ville de New York avec des spectacles en personne après deux saisons de présentations principalement numériques. Au total, il est prévu d’organiser 91 spectacles et présentations de designers américains et internationaux.

Le CFDA possède et gère le calendrier de la mode, y compris le calendrier officiel de la NYFW dans le cadre du calendrier des collections américaines. IMG est l’organisateur et l’opérateur officiel de l’événement et du hub central officiel de NYFW, NYFW: The Shows, qui se déroulera principalement aux Spring Studios, ainsi que dans d’autres lieux.

Historiquement, CFDA et IMG, qui ont des fonctions différentes, ont publié des calendriers de spectacles distincts pour NYFW, bien que plusieurs concepteurs apparaissent sur les deux. IMG a déjà ajouté des jours supplémentaires à ce que CFDA a considéré comme les dates de spectacle «officielles» – tous contribuant à une semaine de spectacle déroutante. Alors que les deux organisations répétaient fréquemment qu’elles travaillaient ensemble, il semblait toujours y avoir un fossé et les observateurs se demandaient quelle organisation est vraiment en charge de la Fashion Week de New York ?

Mais cette saison, le CFDA et IMG ont déclaré travailler « main dans la main » pour l’organiser.

« Le CFDA et IMG ont toujours travaillé en tandem sur le calendrier officiel pour s’assurer que les spectacles et les présentations étaient alignés », a déclaré Steven Kolb, directeur général du CFDA. “Avec le retour des défilés en personne cette saison et l’anticipation et l’excitation autour de la Fashion Week de New York, il était plus que jamais impératif d’avoir un calendrier clair et cohérent, c’est pourquoi nous avons renforcé notre collaboration et publions un programme unifié, calendrier officiel de la NYFW.

NYFW débutera avec Ulla Johnson le 8 septembre à 9 heures et se terminera avec Tom Ford le 12 septembre à 20 heures. Les autres faits saillants incluent le retour à New York de Thom Browne et Altuzarra, ainsi que les collections anniversaire de Carolina Herrera et Rachel. Comey. Le programme comprend également Michael Kors, Gabriela Hearst, Tory Burch, Anna Sui, Oscar de la Renta, 3.1 Phillip Lim, Sergio Hudson, Adam Lippes, Tanya Taylor, Maryam Nassir Zadeh, Monse, Coach, Proenza Schouler, Rodarte, Brandon Maxwell, Zero Maria Cornejo, Markarian, Telfar, Khaite, Staud, Jason Wu, Jonathan Simkhai, Dennis Basso, Kevan Hall, Cinq a Sept, Cynthia Rowley, Veronica Beard, Victor Glemaud et Rebecca Minkoff.

Le CFDA a déclaré qu’il accueillait des designers internationaux tels que Moschino de Jeremy Scott, Peter Dundas de Dundas et Peter Do au programme de la NYFW. Parmi les autres faits saillants, citons les finalistes du CFDA/Vogue Fashion Fund 2021 Hanifa, Willy Chavarria, LaQuan Smith, Eckhaus Latta, KHIRY, Batsheva, Theophilio, Studio 189, House of Aama et Kenneth Nicholson, et New York Men’s Day.

Comme indiqué, NYFW mettra en vedette le lancement de l’IMG Fashion Alliance, qui soutient 11 designers américains lors de la NYFW pour les trois prochaines saisons à Spring Studios. Ce sont Telfar, Rodarte, Proenza Schouler, Altuzarra, Brandon Maxwell, Prabal Gurung, Sergio Hudson, Monse, Jason Wu, LaQuan Smith et Markarian.

En travaillant ensemble, les organisations cherchent à renforcer et à réaffirmer New York en tant que capitale mondiale de la mode avec une vision commune de la promotion de la créativité et du commerce, ont-ils déclaré. Leur rapprochement accru intervient alors que l’industrie vise à célébrer la mode américaine en septembre avec le retour des spectacles IRL ainsi que la nouvelle exposition au Costume Institute, “In America: A Lexicon of Fashion”, qui s’inclinera avec le Met Gala. le 13 septembre, le lendemain du spectacle de Ford. Il sera président d’honneur avec Anna Wintour et Adam Mosseri, tandis que Billie Eilish, Amanda Gorman, Timothée Chalamet et Naomi Osaka seront les coprésidents.

« La Fashion Week de New York est de retour avec une gamme diversifiée représentative de l’avenir de la mode américaine », a déclaré Kolb. «Notre industrie de la mode s’est réunie alors que nous continuons à sortir de la pandémie, et un esprit de collaboration est primordial pour le succès de nos talents créatifs. Travailler en tandem avec IMG nous a permis de présenter un programme officiel unique de défilés et de présentations pour la Fashion Week de New York dans le cadre du calendrier des collections américaines.

Leslie Russo, président d’IMG Fashion Events and Properties, a déclaré : « Alors que nous attendons cette saison de septembre avec impatience, nous sommes fiers de nous associer au CFDA pour soutenir la revitalisation de la Fashion Week de New York. Il est temps de reconstruire, et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire en sorte que New York reste la capitale florissante de la mode qu’elle est.

L’American Collections Calendar a été créé en tant que réponse du CFDA pour soutenir les créateurs qui présentent des collections en dehors des dates traditionnelles de la semaine du marché. Cela inclut les défilés Christian Siriano et Harlem’s Fashion Row qui se tiendront le 7 septembre.

Les spectacles et présentations continueront d’être présentés via Runway360, le hub numérique centralisé et l’outil commercial de CFDA pour soutenir les marques de mode américaines tout au long de l’année, en particulier pendant les marchés des femmes, des hommes, des pré-collections et de la mariée de New York avec leurs entreprises nationales et internationales et mondiales exposition. Runway360 est en partenariat avec American Express.

Les spectacles en personne auront lieu conformément aux directives de l’État de New York en matière de santé et le CFDA conseillera les concepteurs et les producteurs de spectacles sur les meilleures pratiques grâce à une note de service élargie sur la santé, le bien-être et la diversité.

Interrogé sur les synergies qu’ils s’attendent à accomplir en travaillant ensemble, Kolb a déclaré à WWD : « Le CFDA et IMG travaillent en étroite collaboration avec les créateurs de mode de l’industrie de la mode américaine, et grâce à notre collaboration, nous pouvons fermement mettre l’accent sur le talent et la créativité de nos créateurs qui s’exposent pendant la semaine. Il a déclaré que le CFDA et IMG travaillaient plus étroitement et en collaboration que jamais sur l’organisation de NYFW “pour donner un coup de projecteur aux créateurs du marché américain de la mode sur la scène mondiale”.

Quant à savoir si les séminaires et événements entourant la Fashion Week de New York seront parrainés conjointement, Russo a déclaré NYFW : le calendrier élargi des spectacles sera publié plus tard cet été et comprendra des designers supplémentaires, des versions numériques, une programmation et des événements spéciaux au-delà des spectacles et est organisé par IMG.

Kolb a noté que la relation est en cours et qu’ils ont hâte de la faire évoluer dans les saisons à venir.

Discutant s’ils se sont assis ensemble pour déterminer le calendrier et s’il y avait des personnes des deux organisations affectées à la tâche, Kolb a déclaré : « CFDA et IMG ont toujours fonctionné de cette façon, mais n’en ont jamais vraiment discuté publiquement. Nous nous alignons sur la programmation des émissions pour nous assurer qu’il n’y a pas de conflits majeurs dans le calendrier et l’emplacement et que la semaine se déroule de la manière la plus fluide possible. »

Interrogé sur ce qu’ils prévoient être certains des défis, Kolb a déclaré: “Il y a toujours le défi de gérer plus de 100 designers, emplacements, équipes de coiffure/maquillage, conflits de modèles et plus – cela nécessite que toutes les parties prenantes collaborent, et cette saison nous avons l’industrie de la mode américaine se rassemble encore plus que jamais pour le plus grand succès de NYFW.

Kolb a noté qu’avec leurs efforts conjoints, CFDA ne s’impliquerait pas dans la production, et Kolb et Russo ont confirmé qu’il n’y aurait pas de partage des revenus. “IMG Focus est notre société de production interne pour NYFW: The Shows et produit le hub central, la programmation, les événements spéciaux et les défilés de mode”, a déclaré Russo. “Il y a eu un intérêt incroyable pour les événements en direct cette saison, notre partenariat renforcé avec le CFDA n’est qu’une des initiatives d’IMG qui reconstruisent un NYFW plus fort.” Russo a noté que le nouveau partenaire présentateur de NYFW: The Shows est Afterpay, et ils auront plusieurs nouveaux partenaires qu’ils révéleront plus près de l’événement.

Le consultant de l’industrie Fern Mallis a réagi favorablement à la nouvelle des deux organisations travaillant plus étroitement ensemble.

“Si le CFDA veut jouer un rôle de premier plan, il devrait y avoir un seul calendrier”, a déclaré Mallis, qui était le directeur exécutif du CFDA et a créé 7th on Sixth, qui a produit les défilés de mode et a été vendu à IMG en 2001. “Tous les les entités doivent travailler ensemble pour un objectif commun. Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne se soutiennent pas les uns les autres.

Kolb a déclaré qu’il était ravi que NYFW: The Shows soit organisé aux Spring Studios, et a noté qu’il y avait des designers qui choisiraient de présenter leurs collections dans d’autres lieux également.

Comme indiqué, la Fifth Avenue Association prévoit d’accueillir des défilés et des événements au 608 Fifth Avenue en septembre. Le lieu de trois étages sera transformé en un espace de piste, de présentation et d’activation pour les designers et les marques.

Par ailleurs, le CFDA a annoncé avoir renouvelé le contrat de Tom Ford en tant que président du CFDA pour un nouveau mandat d’un an. Lorsque Ford a assumé le rôle en 2019, il a déclaré qu’il s’engagerait pour un mandat de deux ans. Il n’était pas disponible pour commenter sa prolongation d’un an.

Le mandat de Ford a été affecté par la pandémie de COVID-19. Avec un objectif clé étant la diversité, le premier mouvement de Ford a été d’obtenir l’élection au conseil d’administration du CFDA de quatre personnes de couleur : Virgil Abloh, Maria Cornejo, Carly Cushnie et Kerby Jean-Raymond. Le CFDA a répondu à la crise du COVID-19 en lançant la campagne A Common Thread, une initiative de collecte de fonds et de narration menée par Vogue et en collaboration avec le CFDA. Ford a également promu l’ancienne directrice financière du CFDA, CaSandra Diggs, au poste de présidente, a embauché Bonnie Morrison en tant que directrice de l’équité, de la croissance et de l’engagement et a créé le Black Advisory Board, présidé par Tracy Reese, vice-présidente du CFDA.

Ford a également renommé le calendrier de la Fashion Week de New York en calendrier des collections américaines. Avec un nombre croissant de designers américains montrant leurs collections plus tard dans la saison et parfois en dehors de New York, que ce soit en Europe, en Asie ou sur d’autres marchés clés, Ford a décidé que le CFDA devrait inclure tous les designers américains dans le calendrier et sur Runway360, sa plateforme numérique.

Ironiquement, lorsque Ford a obtenu le poste, il a été interrogé en septembre 2019 sur la décision d’IMG de relancer le calendrier des spectacles de deux jours, alors que CFDA tentait de condenser le calendrier. “C’était nouveau pour moi”, a déclaré Ford à propos de l’étendue de ces émissions considérées par le CFDA comme “hors calendrier”. « Je me dis ‘IMG – qui ? Quelle? Eh bien, je suis content de le savoir parce que je devrai les affronter la saison prochaine… Mais oui, le but d’essayer de faire cinq jours, c’est d’essayer de faire cinq jours.

