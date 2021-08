CFDA et Ugg s’associent pour créer un hub de matériaux afin de favoriser l’innovation – WWD

Le Council of Fashion Designers of America s’est associé à Ugg pour déployer le Materials Hub sur son site en octobre.

Alors que de plus en plus de designers et de marques recherchent de plus en plus de matériaux d’avant-garde, le nouveau hub aidera l’industrie de la mode à découvrir et à se connecter avec des innovateurs, des fournisseurs et des ressources clés en matière d’approvisionnement en matériaux.

Le Materials Hub en accès libre s’appuie sur l’engagement de plus de dix ans du CFDA envers les initiatives de développement durable axées sur la conception. Cela inclut le Sustainability Resource Hub en ligne du groupe, qui propose un guide des stratégies durables et une boîte à outils. Il y a aussi le Sustainability By Design: Rethinking NYFW Impact Report, qui a été créé en partenariat avec le Boston Consulting Group et en collaboration avec le Bureau des partenariats et de la mode consciente des Nations Unies. Il y a aussi d’autres ressources.

Avec le Materials Hub, le CFDA et Ugg espèrent aider sur plusieurs fronts, tels que l’agrégation de ressources pouvant mettre en évidence les leaders, encourager la collaboration entre les concepteurs et les innovateurs, aider les concepteurs à définir des moyens de renforcer leur impact dans les matériaux et offrir des opportunités de développement éducatif et professionnel. pour tous.

Dans le cadre du partenariat, le CFDA et Ugg organiseront une série de webinaires publics sur l’innovation matérielle, y compris une présentation du site Materials Hub, une discussion au coin du feu sur la façon dont Ugg vise à faire progresser la durabilité avec Andrea O’Donnell, président d’Ugg & Koolaburra par Ugg chez Deckers Brand, et a animé des discussions sur l’innovation en matière d’emballage et de fibre/tissu. Les inscriptions aux webinaires débuteront fin septembre via les canaux digitaux du CFDA.

Le Materials Hub est une extension du Materials Index, qui a fait ses débuts en 2019. Certains éléments du Materials Index seront intégrés au Materials Hub, a déclaré un porte-parole du CFDA. En tant que ressource ouverte, l’organisation espère que la portée sera aussi large que possible dans l’industrie, a-t-il déclaré, incapable de partager des projections spécifiques.