CFDA. IMG Outline Directives de santé et de sécurité pour NYFW – WWD

Si vous assistez aux défilés de mode de New York, ne quittez pas la maison sans votre masque et une preuve de vaccination.

Le Council of Fashion Designers et IMG ont défini des directives en matière de santé et de sécurité pour la Fashion Week de New York, qui se déroulera en personne après près de deux ans. La Fashion Week de New York a lieu du 8 au 12 septembre.

Les deux organisations exigeront une preuve de vaccination COVID-19 complète conformément à la loi fédérale et de l’État, et encourageront fortement le port du masque à l’intérieur en tout temps, sauf dans les zones désignées pour manger et boire ou lorsque les mannequins marchent sur la piste. Ils encouragent également la réduction de la capacité d’accueil dans tous les lieux de spectacle.

La CFDA s’est associée à Clear, basée à New York, qui a fait don de l’accès à sa technologie Health Pass à tous les concepteurs membres de la CFDA. Health Pass est une expérience mobile sur l’application gratuite Clear qui connecte l’identité vérifiée aux vaccinations COVID-19.

Dominic Kaffka, producteur en chef chez IMG et Focus, a travaillé avec l’État de New York pour développer un plan d’événements de retour en direct qui serait finalement maintenu et adopté comme norme de production sûre dans les industries de New York.

IMG a déclaré qu’il mettrait davantage l’accent sur l’assainissement, éviterait la restauration sous forme de buffet et que toute la nourriture dans les coulisses serait emballée. Les mannequins et le personnel auront leurs propres zones de consommation d’aliments et de boissons. IMG a réinventé ses options de site pour réduire la capacité des invités et espacer les éléments de sièges flexibles, permettant plus de marge de manœuvre et de flexibilité créative tout en conservant une superficie équivalente à celle disponible en février 2020. Ils ont également ajouté un site en plein air à l’empreinte. pour la deuxième fois, offrant une option pour les concepteurs qui préfèrent accueillir leurs invités à l’extérieur.