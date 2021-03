CFO de l’année: Saurabh Agrawal – L’homme qui aime les chiffres

Entre l’achat, la vente et la fusion d’entreprises, Agrawal tente de créer une unité cohésive pour la fabrication de défense; il y a aussi la question pas si petite de l’allocation des ressources aux domaines d’intervention du groupe: le numérique, les services à la consommation et les services financiers.

S’il y a un air que Saurabh Agrawal fredonne ces jours-ci, c’est bien ‘Life is good’ du rappeur américain Future. Le nombre était au sommet des charts américains il y a quelque temps et est la façon dont Agrawal se lie avec ses deux garçons. Il a raté du temps en famille ces dernières années avec la transaction ThyssenKrupp qui en demandait beaucoup, mais avec les paiements de Tata Teleservices ayant été réglés et Bhushan Steel un accord conclu, la vie est un peu moins stressante pour le directeur financier du groupe Tata.

Mais seulement un peu. Déchiffrer les quelque 100 entreprises du conglomérat de 100 milliards de dollars est un processus sans fin. Entre l’achat, la vente et la fusion d’entreprises, Agrawal tente de créer une unité cohésive pour la fabrication de défense; il y a aussi la question pas si petite de l’allocation des ressources aux domaines d’intervention du groupe: le numérique, les services à la consommation et les services financiers. De son propre aveu, il n’est jamais à court d’idées, il est globalement clair sur ce qui doit être fait. La partie la plus difficile est de mettre ces idées en pratique et cela signifie souvent de longues heures au bureau. Bien qu’il soit clairement passionné par le travail, il souhaite avoir un peu plus de temps pour regarder les docu-drames historiques qu’il aime; La Couronne est l’un de ses favoris. Il est également temps loin de ce match de squash et des séances de bridge avec sa femme Shelley et ses fils Siddharth et Raghav. Mais il est sur la bonne voie avec les séances de yoga et il fait du badminton quand il le peut.

Le voyage peut être meurtrier mais Agrawal en tire le meilleur parti, surtout s’il est à Londres, sa ville préférée. Pour quelqu’un qui aime être à l’extérieur mais qui est enfermé dans son bureau, les promenades matinales à Hyde Park sont un régal. Et les vols lui donnent le temps de rattraper sa lecture; en ce moment, il est plongé dans Infinite Powers de Steven Strogatz sur la magie du calcul. Les mathématiques ont fasciné Agrawal depuis ses études – la plupart d’entre elles ont passé à Dehradun et à Delhi Public School – et sa passion pour les nombres reste intacte. Plutôt que de rester dans l’imprimerie et l’édition de la famille, il a choisi de faire du génie chimique à l’IIT Roorkee en complétant avec un diplôme de troisième cycle en gestion de l’IIM Kolkata. C’est là qu’il a découvert son amour pour les rosogollas – qui lui ont donné une dent sucrée permanente. Mais il n’a plus envie du traditionnel Mathura bedmi poori; il a longtemps échangé cela contre la cuisine japonaise.