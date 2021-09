CFTC cible 12 échanges cryptographiques offrant des options – The Cryptonomist

in

Les CFTC a ciblé 12 échanges cryptographiques offrant des options accusé de ne pas être enregistré auprès de son autorité.

La CFTC est l’autorité américaine chargée de surveiller et de protéger les investisseurs qui achètent des matières premières.

CFTC contre les échanges cryptographiques non enregistrés

L’annonce de la CFTC cible 14 bourses qui vendent des options binaires, basées sur des matières premières, des devises étrangères et des crypto-monnaies. Parmi ceux-ci, seuls 12 vendent également des options sur Bitcoin. Aucun, cependant, n’a été enregistré, alors ils l’ont fait ne pas avoir les autorisations nécessaires.

Ce sont des plateformes peu connues, dont la plupart sont basées à New York.

En lisant les noms, BinanceFxTrade apparaît également, mais à y regarder de plus près, cela n’a rien à voir avec le géant Binance.

Directeur de l’exécution par intérim Vincent McGonagle mentionné:

« Les actions d’aujourd’hui reflètent les efforts dévoués de la CFTC pour éliminer de manière agressive les mauvais acteurs prétendant à tort détenir des enregistrements légitimes et protéger le public commercial ».

Le but de l’autorité est en fait de protéger les investisseurs de mauvais investissements. Le premier objectif est donc de filtrer ceux qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires, y compris les autorisations nécessaires.

Répression réglementaire américaine

Les actions de la CFTC montrent que les autorités américaines ne sont pas prêtes à tolérer ce genre de « Far West » autour du secteur des crypto-monnaies. Après tout, Gary Gensler, président de la SEC, a récemment annoncé que les plateformes non réglementées n’auront pas la tâche facile.

Aux États-Unis, la réglementation est assez stricte, à tel point qu’un géant comme Binance a dû ouvrir une sorte de filiale, Binance US, dédié uniquement aux utilisateurs américains.

Même Coinbase, qui est chez lui aux États-Unis, a des problèmes le lancement de nouveaux produits en raison d’un manque d’accords avec la SEC.

De son côté, la CFTC a fait savoir qu’elle ne pouvait pas superviser l’ensemble de l’industrie des crypto-monnaies. Certaines choses sont réglementées par la SEC, en particulier les valeurs mobilières, tandis que les matières premières sont réglementées par la CFTC, qui réglemente également toutes les autres activités basées sur les matières premières. Étant donné que Bitcoin est considéré comme une marchandise et non une sécurité, la CFTC peut prendre des mesures contre ceux qui vendent des BTC et des dérivés sans licences appropriées, ce qui s’est passé avec les 12 échanges mentionnés ci-dessus.

Cependant, force est de constater que les autorités américaines maintiennent leurs annonces : il n’y aura pas de repos pour ceux qui pensent pouvoir opérer sans permis et sans fournir les protections nécessaires aux investisseurs.