CFTC COMM. Appels à la clarté réglementaire, amende Kraken de 0,25 M pour commerce illégal de produits dérivés

Le commissaire de la CFTC appelle à la clarté de la réglementation alors que l’agence inflige une amende de 1,25 million de dollars à Kraken pour le commerce illégal de dérivés

AnTy29 septembre 2021

La bourse de crypto-monnaie Kraken paie une amende de 1,25 million de dollars pour régler avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, qui a allégué avoir laissé des clients basés aux États-Unis échanger illégalement des produits de marge liés aux actifs cryptographiques.

Selon le régulateur des dérivés, entre juin 2020 et juillet 2021, Kraken a autorisé ses utilisateurs américains à effectuer des transactions sur des dérivés cryptographiques sans s’enregistrer en tant que marchand de produits à terme (FCM) auprès de l’agence de réglementation. Le directeur par intérim de l’application de la CFTC, Vincent McGonagle, a déclaré :

« La négociation d’actifs numériques sur marge, à effet de levier ou financée proposée aux clients de détail américains doit avoir lieu sur des bourses correctement enregistrées et réglementées conformément à toutes les lois et réglementations applicables. »

L’échange de crypto a réglé les réclamations de la CFTC sans admettre ou nier aucun acte répréhensible.

L’agence a noté la coopération de Kraken dans l’acceptation du règlement, affirmant que l’échange était «proactif» dans la recherche de conseils en matière de conformité. En réponse, Kraken a déclaré dans un communiqué qu’il appréciait la reconnaissance par la CFTC de sa coopération avec l’enquête.

L’échange crypto basé aux États-Unis a déclaré qu’il s’engage à travailler avec les régulateurs pour “essayer de garantir que les règles régissant les actifs numériques créent des règles du jeu équitables à l’échelle mondiale”.

La commissaire de la CFTC, Dawn Stump, a quant à elle déclaré dans un communiqué qu’il pourrait être difficile pour la bourse de se conformer à la loi en raison des orientations actuelles sur des questions telles que la “livraison réelle” des actifs cryptographiques. Elle a dit dans la déclaration,

«Je pense que si la Commission doit tenir une bourse responsable de son fonctionnement en tant que FCM non enregistrée en ce qui concerne les transactions de détail sur les matières premières, il incombe à la Commission d’expliquer de manière transparente les exigences légales pertinentes pour une telle entité qui cherche à enregistrer en tant que FCM et comment la Commission les appliquera pour permettre à l’entité de faire des affaires avec des clients américains.

Non seulement les directives existantes ne suffisent pas à établir des règles claires pour les entreprises de cryptographie, mais elle a également déclaré qu’il était encore difficile de savoir comment Kraken peut être réglementé en tant que FCM, car les règles actuelles qui les régissent ne correspondent pas au rôle de Kraken en tant qu’échange.

En outre, il serait “sans précédent” qu’une entreprise soit enregistrée à la fois en tant que FCM et DCM, a-t-elle déclaré.

« Les mesures d’exécution sont généralement de mauvaises nouvelles, mais cela semble assez positif. Kraken a conclu une bonne affaire et résolu un problème de réglementation ouvert, la CFTC a obtenu gain de cause et a affirmé son autorité, et Comm’r Stump a écrit une bonne déclaration appelant à la clarté », a déclaré Jake Chervinsky, avocat général du projet de finance décentralisée (DeFi) Compound. La finance.

