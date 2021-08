CFTC veut aussi un morceau de crypto, mais plus préoccupé par DeFi

La CFTC rappelle à la SEC que ce sont eux qui ont autorité sur les actifs cryptographiques, tandis que la sénatrice Elizabeth Warren demande instamment une surveillance accrue de la cryptographie afin d’éviter d’éventuels risques systémiques avant qu’ils ne deviennent encore plus importants.

La sénatrice Elizabeth Warren exhorte les régulateurs américains et le Congrès à réagir à la croissance des crypto-monnaies.

“Pour le moment, nous n’avons aucun flic sur le rythme à proprement parler”, a déclaré Warren, un démocrate du Massachusetts, dans une interview avec Bloomberg.

“Tant que c’est un système non réglementé, vous pouvez attirer plus de gens pour qu’ils puissent se faire tromper, et ce n’est pas ce que nous voulons.”

Alors que le sénateur voit des avantages pour la technologie derrière les actifs cryptographiques en fournissant potentiellement une solution pour les « non bancarisés » qui sont tenus de payer des frais élevés pour encaisser leurs chèques, Warren a également déclaré que la réglementation devait être renforcée pour éviter tout risque systémique possible.

“Plus il grossit et plus il reste en dehors du système financier – quelque chose ne va pas, il y a une course sur la crypto, ou ailleurs dans l’économie, je ne veux pas que le contribuable américain soit celui qui est appelé à soutenir cela en haut.”

La crypto est l’avenir de notre système financier et nos citoyens méritent des fonctionnaires qui font leurs devoirs pour comprendre cette nouvelle technologie. La plupart de nos dirigeants ne l’ont pas encore fait. Nous avons également besoin de régulateurs et de politiciens qui comprennent que les nouvelles idées ont besoin d’espace pour se développer. https://t.co/8Fvchigfg5 – Mike Novogratz (@novogratz) 3 août 2021

Warren a en outre souligné les programmes de pompage et de vidage qui sont illégaux mais souvent non punis en raison d’une surveillance peu claire de l’industrie.

Ses commentaires font suite à Gary Gensler, président du commissaire américain aux valeurs mobilières et aux changes (SEC), qui parle de la mise en place de plus de mesures d’application de la cryptographie sur le marché, ce qui, selon lui, est truffé de manipulations et de fraudes.

Il a appelé le Congrès à donner à la SEC le pouvoir de superviser les échanges cryptographiques, qui ne relèvent pas de l’autorité de la SEC, ainsi que les prêts cryptographiques et la finance décentralisée.

Gensler a également déclaré que de nombreux jetons, non seulement les actifs cryptographiques mais aussi les pièces stables et les dérivés, peuvent correspondre à la définition des titres qui relèvent des lois américaines existantes.

Cependant, il n’y a pas que la Fed, l’IRS et la SEC après la cryptographie, mais d’autres agences comme la CFTC veulent également une part du gâteau.

“Juste pour que nous soyons tous clairs ici, la SEC n’a aucune autorité sur les matières premières pures ou leurs plates-formes de négociation, que ces matières premières soient du blé, de l’or, du pétrole… ou des actifs cryptographiques”, a tweeté mercredi le commissaire de la CFTC, Brian Quintenz.

Quintenz a également retweeté plusieurs tweets concernant la cryptographie, dont un du House Committee on Agriculture qui a déclaré: «La crypto est plus grande que la SEC. Le Congrès doit rédiger les règles de la route pour protéger les investisseurs ET l’innovation dans l’économie numérique. »

Un seul organisme de réglementation américain a de l’expérience dans la réglementation des marchés du #Bitcoin et de la #Crypto et ce n’est pas @SECGov. C’est @CFTC. Si #BidenAdministration prend au sérieux la #réglementation sensée de la #cryptomonnaie, elle doit nommer un #président de la CFTC. – Chris Giancarlo (@giancarloMKTS) 4 août 2021

Quintenz semble être plus intéressé et préoccupé par DeFi.

La semaine dernière, en réponse à Warren parlant de la nécessité de réglementer la crypto avant que de nombreux petits investisseurs ne soient complètement anéantis, Quintenz a déclaré que la CFTC avait déjà largement utilisé son autorité sur la fraude pure et simple aux jetons crypto. Ce sont les systèmes décentralisés avec une transparence totale du code open source qui « réduisent considérablement les asymétries d’information ». Il a dit à l’époque,

« Le cycle concurrence-innovation qui se déroule en défi, alimenté par des barrières à l’entrée presque nulles et une transparence totale (tous deux sans précédent dans le système financier traditionnel), est incroyable à regarder. Mais la CFTC doit rester vigilante pour poursuivre les fraudes pures et simples. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.