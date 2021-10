CG Power annonce un bénéfice net de Rs 94 crore au deuxième trimestre

Il a en outre indiqué que sur une base trimestrielle, les ventes ont augmenté de 42% et PBT de 88%, signalant une reprise des performances commerciales.

CG Power and Industrial Solutions, qui fait partie du groupe Murugappa, a annoncé jeudi un bénéfice net de Rs 93,67 crore pour le deuxième trimestre de l’exercice 22 contre une perte nette de Rs 134,90 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les ventes pour le trimestre étaient de Rs 1 352 crore, le plus élevé au cours des 10 derniers trimestres, et le bénéfice avant impôt était de Rs 137 crore, le plus élevé au cours des 20 derniers trimestres.

L’entreprise a bénéficié d’un travail ininterrompu au deuxième trimestre. Toutes les entreprises ont réalisé des performances satisfaisantes, améliorant l’utilisation des capacités, a déclaré la société dans un communiqué.

Il a en outre indiqué que sur une base trimestrielle, les ventes ont augmenté de 42% et PBT de 88%, signalant une reprise des performances commerciales.

La génération de flux de trésorerie disponibles pour le trimestre s’est élevée à Rs 111 crore au cours du trimestre.

La verticale des systèmes industriels de la société a affiché des ventes globales de Rs 980 crore, enregistrant une croissance de 143% en glissement annuel et de 43% en glissement trimestriel.

Le carnet de commandes non exécuté du segment à la fin septembre était de Rs 1 585 crore. La division fonctionnait à 85% de la capacité installée, a-t-il déclaré.

Les ventes globales de la division des systèmes électriques étaient de Rs 372 crore, enregistrant une croissance de 131% en glissement annuel et de 39% en glissement trimestriel. Le carnet de commandes non exécuté était de Rs 1 259 crore.

Les sous-segments des transformateurs et de l’appareillage ont fonctionné à 55 % et 65 % de leurs capacités installées respectives, a ajouté le communiqué.

