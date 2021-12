CGBSE Class 10, 12 Exams 2021 Dates: Chhattisgarh organisera les examens du conseil d’administration en mode hors ligne en mars

Chhattisgarh CGBSE Class 10, 12 Exams 2021 Date Sheet: Les examens pratiques pour les matières pertinentes auront lieu entre le 3 mars et le 11 mars au cours de différents quarts de travail.

Chhattisgarh CGBSE Classe 10, 12 examens 2021 : Le Conseil de l’enseignement secondaire de Chhattisgarh a annoncé le calendrier des examens du conseil pour la classe 10 et la classe 12. L’examen de la classe 10 (secondaire) aura lieu entre le 3 et le 23 mars, tandis que l’examen de la classe 12 (secondaire supérieur) se déroulera du Du 2 au 30 mars.

HORAIRE DES EXAMENS CGBSE CLASSE 10, CLASSE 12

Le jury procédera aux deux examens de 9 h 00 à 12 h 15. Les examens pratiques pour les matières pertinentes se dérouleront entre le 3 mars et le 11 mars au cours de divers quarts de travail.

Les étudiants sont priés de se présenter sur le lieu des examens avant 9 heures. Les surveillants termineront la distribution des papiers de questions à 9 h 05 et les étudiants auront ensuite 10 minutes pour lire les papiers. Ils pourront commencer à répondre aux questions à partir de 9h15.

PROTOCOLE COVID-19 DE L’EXAMEN CGBSE

Le Conseil de l’enseignement secondaire de Chhattisgarh a décidé d’organiser l’examen du conseil pour les classes 10 et 12 en mode physique tout en maintenant les directives obligatoires de Covid-19. Les étudiants devront emporter des désinfectants pour les mains et porter des masques faciaux dans la salle d’examen. Le conseil a informé les étudiants qu’ils ne seraient pas autorisés à se présenter à l’examen s’ils ne respectent pas tous les protocoles de sécurité.

Les examens continueront même si le gouvernement de l’État annonce un jour férié. Cependant, le conseil d’administration a déclaré que les dates d’examen pourraient être modifiées en fonction de la situation de Covid-19 dans l’État.

Chhattisgarh a été l’un des rares États indiens à organiser des examens de classe 12 en 2020-21 malgré l’épidémie de Covid-19 lorsque la plupart des conseils scolaires, y compris le Central Board of Secondary Education et le Council for the Indian Certificate of Secondary Education, ont été supprimés. leurs examens et des notes attribuées en fonction des performances en classe. Chhattisgarh devait initialement organiser les examens de la classe 12 entre le 3 et le 24 mai. Cependant, le déclenchement de la deuxième vague de la pandémie a forcé le conseil à reporter les examens, qui ont ensuite été organisés en juin.

