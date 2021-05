CGTMSE: les prêts MSE approuvés au cours de l’exercice 21 de Covid ont atteint le deuxième rang en 7 ans malgré une baisse de 26% en glissement annuel

Surtout, le nombre de prêts réglés au cours de l’exercice 21 s’élevait à 26 427, soit 565 crores de roupies, le plus bas depuis l’exercice 16.

Crédit et financement pour les MPME: La fiducie de fonds de garantie de crédit pour les micro et petites entreprises (CGTMSE), qui offre une couverture de garantie aux banques et autres prêteurs pour les prêts sans garantie aux micro et petites entreprises (MPE) en cas de défaut de ces dernières, a connu une baisse de 26%. du nombre de prêts approuvés en FY21. Selon les données disponibles sur la CGTMSE du ministère des MPME, 6,19 prêts lakh impliquant une garantie de crédit d’une valeur de 31349 crores roupies ont été approuvés au cours du dernier exercice contre 8,38 prêts lakh impliquant 45215 crores de roupies de garantie de crédit approuvés au cours de l’exercice 20. Malgré la baisse, le nombre de prêts approuvés au cours de l’exercice 21 était le deuxième en importance au cours des sept dernières années (exercice 15-exercice 21), selon les données.

Prêts FY15-21 approuvés dans le cadre de la CGTMSE

Les MPE battues par Covid avaient signalé une fermeture temporaire des opérations et une activité commerciale restreinte après le verrouillage en mars 2020, selon les estimations du secteur. Par conséquent, le besoin de crédit pour fonds de roulement s’était également contracté alors même que la demande dans tous les secteurs avait chuté en raison du blocage. Cependant, avec la reprise de l’activité économique au cours de la seconde moitié de l’année, les petites entreprises de tous les secteurs se sont alignées pour demander une aide d’urgence au crédit. Le gouvernement avait annoncé le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence sans garantie de Rs 3 lakh crore pour permettre aux MPME après la pandémie, parmi d’autres programmes liés au crédit.

Surtout, le nombre de prêts réglés au cours de l’exercice 21 s’élevait à 26 427, soit 565 crores de roupies, le plus bas depuis l’exercice 16. Cela représentait 33% de moins que 39 937 prêts portant sur 880 crores de roupies réglés au cours de l’exercice 20. Selon le bulletin d’avril de la Reserve Bank of India, le crédit bancaire déployé auprès des MPE en février 2021 était le plus élevé au cours de la période de 11 mois de FY21 à Rs 11,31 lakh crore. Cela représentait une augmentation de 6,9% par rapport au crore de lakh Rs 10,58 déployé en février 2020.

La CGTMSE offre une couverture de garantie aux prêteurs à raison de 50/75/80/85 pour cent du crédit accordé. L’étendue de la couverture de garantie est de 85% pour les micro-entreprises pour les crédits jusqu’à Rs 5 lakh et de 50% pour les crédits allant de Rs 10 lakh à Rs 1 crore par emprunteur MSE pour l’activité de commerce de détail, selon le portail du programme. En outre, l’étendue de la couverture de garantie est de 80% pour les MPE détenues et / ou exploitées par des femmes et pour tous les prêts jusqu’à Rs 50 lakh dans la région du Nord-Est (TNS).

