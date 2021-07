Ch. d’Alex et Ani. 11 Baux de trajet et de magasin – WWD

in

La procédure de faillite d’Alex et Ani, qui a débuté en juin, a suivi les étapes traditionnelles du processus lorsqu’elle a annoncé son intention de fermer quelque 37 magasins.

Mais le stress de l’ère de la pandémie de COVID-19, qui a poussé des dizaines de détaillants à la faillite et fait pression sur les propriétaires pour qu’ils offrent des concessions, a introduit une certaine controverse dans le processus par lequel les entreprises rejettent les baux.

Lors d’un dépôt devant le tribunal de la faillite du Delaware le mois dernier, la marque de bijoux avait exposé ses objectifs pour sortir de la faillite avec moins de magasins, comme le font presque tous les détaillants dans sa position, exploitant les dispositions du code de la faillite qui permettent aux entreprises débitrices de se retirer des baux en échange pour un montant nominal plafonné de dommages et intérêts pour le reste du bail. Ces dommages-intérêts plafonnés sont également traités comme des créances générales non garanties en cas de faillite, dont seule une petite fraction est remboursée.

Mais cette semaine, un propriétaire de l’emplacement d’Alex et Ani à SoHo à New York a soulevé des questions sur le moment où un tel refus de bail entrerait en vigueur, contestant l’idée que la marque pourrait rejeter le bail de ce magasin rétroactivement à partir de la date de son dépôt au chapitre 11 le 9 juin.

L’argument du propriétaire, qui comprend les entités 609 Realty LLC et 574 Realty LLC, se résumait à son affirmation selon laquelle Alex et Ani n’avaient pas cédé les locaux et ne devraient pas être autorisés à appliquer rétroactivement une date de refus de bail qui permettrait pour éviter de payer les loyers dus pendant la procédure de faillite. Le propriétaire ne s’oppose pas au rejet du bail lui-même, mais uniquement à la demande de l’entreprise de l’antidater au début de sa faillite.

“Le débiteur n’a pris aucune mesure qui aurait été suffisante pour donner au propriétaire le sentiment qu’il aurait été acceptable pour le propriétaire de reprendre possession”, ont déclaré les sociétés immobilières dans leur dossier mercredi, faisant référence à Alex et Ani comme le chapitre. 11 débiteur. « Au contraire, le débiteur ne communiquait même pas avec le propriétaire. Il ne répondait pas aux téléphones et ne renvoyait pas les e-mails.

Les représentants d’Alex et d’Ani n’ont pas pu être joints pour commenter jeudi.

Bien que les conditions du code de la faillite permettent aux entreprises débitrices de se retirer facilement des baux, elles les obligent également à continuer de payer les factures encourues pendant leur faillite, y compris le loyer, qui sont traitées comme des dépenses administratives qui doivent généralement être payées intégralement.

Même pour les magasins qu’une entreprise envisage de fermer pendant la faillite, le loyer est dû à partir du début du chapitre 11 jusqu’au moment où le tribunal des faillites approuve la requête de l’entreprise pour rejeter un bail.

Ainsi, les propriétaires peuvent considérer les efforts visant à antidater un rejet de bail au début du dépôt du chapitre 11 comme une fin aux exigences du code de la faillite pour que les entreprises paient leurs factures pendant le processus.

À l’ère de la pandémie, lorsque les propriétaires commerciaux ont subi plus de pression pour accorder des concessions de loyer et faire face à des moratoires sur les expulsions qui les ont retardés dans la reprise des magasins accumulant des loyers impayés, les propriétaires ont été plus enclins à contester ces types de conditions de refus de bail, ont déclaré des professionnels de la faillite.

“Je pense que les propriétaires commencent à regarder de plus près ce qui se passe dans les cas de faillite, simplement parce qu’ils essaient de maximiser leur valeur chaque fois qu’ils le peuvent”, a déclaré Jonathan Grasso de Pierce McCoy. McCoy n’est pas impliqué dans l’affaire Alex et Ani et a commenté les tendances en matière de faillite en général.

« J’ai commencé à remarquer [that] les propriétaires commencent à aborder ces problèmes plus fréquemment, simplement parce que, dans la position actuelle des propriétaires commerciaux, chaque dollar compte », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration déposée dans l’affaire, Robert Trabucco, directeur de la restructuration d’Alex et Ani, a déclaré que la société était entrée en faillite avec 74 baux, dont 25 magasins qui, selon la société, étaient toujours fermés en raison de la pandémie en cours. Les baux de la société représentent environ 12,7 millions de dollars de coûts annuels, selon les documents déposés par les tribunaux.