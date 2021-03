CH Jaca et Quimeras Valdemoro seront dans le Final Four de la Copa de HM La Reina

28/03/2021 à 23:48 CEST

Le Final Four de la Copa de SM la Reina présenté par Iberdrola a déjà été défini. À SAD Majadahonda et CHH Txuri Urdin, directement classés comme finalistes de la ligue, CH Jaca et Chimeras Valdemoro ont été ajoutés ce dimanche, vainqueurs de leur éliminatoire au meilleur des deux partis.

CH Jaca est la grande surprise de cette Coupe. Après n’avoir remporté aucun match lors de la phase régulière de la Ligue Iberdrola, ils ont fait un grand pas en avant dans la compétition de coupe pour se faufiler dans la finale 4. Ce week-end, ils ont éliminé l’une des meilleures équipes de la saison. comment va CG Puigcerdà, avec une victoire 2-3 samedi et un match nul 1-1 dans le match d’aujourd’hui.

Le tableau est complété par Chimères Valdemoro, qui a confortablement éliminé un Kosner CH Huarte qui n’a pas été en mesure de résister à l’équipe madrilène. Les victoires par 6-1 et 7-1 certifient leur classement, mettant en évidence une Claudia Castellanos qui a marqué 6 buts au cours de la série.

Lors de la première de la Copa de HM the King, Victoire du CH Jaca contre SAD Majadahonda (9-1), avec cinq buts d’un Alejandro Vizcarra inspiré. Les locaux ont pris les devants depuis le début du match, marquant très rapidement les différences et ne laissant pas de place à la réaction de la majariega.

En revanche, le LNHH U18 poursuit son parcours avec la deuxième journée, qui a vu les victoires du CH Jaca et du Kosner CH Huarte contre Milenio Panthers et CD Bipolo, respectivement. La Ligue U15 a également commencé avec une victoire éclatante du CH Jaca contre les Panthers de Milenio.

Résultats

SM la Coupe de la Reine (Trimestres 1) | CG Puigcerdà 2-3 CH Jaca (0-0, 0-1, 2-2)

PUIGCERDÀ: Indira Bosch (1), Tanit Pena (1)

JACA: Paula Moreno (1), Nerea Giménez (1), Victoria Serrano (1)

SM la Coupe de la Reine (trimestres 2) | CG Puigcerdà 1-1 CH Jaca (0-0, 1-1, 0-0)

PUIGCERDÀ: Indira Bosch (1)

JACA: Cristina Ubieto (1)

SM la Coupe de la Reine (Trimestres 1) | Chimères Valdemoro 6-1 Kosner CH Huarte (2-0, 1-1, 3-0)

VALDEMORO: Claudia Castellanos (4), Jimena Serrano (1), Sara Insenser (1)

HUARTE: Ainhoa ​​Garay (1)

SM la Coupe de la Reine (trimestres 2) | Chimères Valdemoro 7-1 Kosner CH Huarte (1-0, 1-1, 5-0)

VALDEMORO: Andrea Peral (2), Claudia Castellanos (2), Sara Insenser (2), María San Emeterio (1)

HUARTE: Laura Gil (1)

Coupe SM el Rey (trimestres) | CH Jaca 9-1 SAD Majadahonda (4-0, 4-1, 1-0)

JACA: Alejandro Vizcarra (5), Alejandro Carbonell (2), Javier Chaín (1), Pablo Pantoja (1)

MAJADAHONDA: Pablo García-Zarandieta (1)

NHL U18 (J2) | Milenio Panthers 5-10 CH Jaca (3-3, 2-4, 0-3)

MILLÉNAIRE: Marcos Sotés (3), Martin Hernani (1), Alexandru Graur (1)

JACA: Hugo Casaus (3), Javier Sanz (2), Juan Hernani (2), Gabriel Zapico (1), Mark Tangarife (1), Andrés Torralba (1)

NHL U18 (J2) | CD Bipolo 3-5 Kosner CH Huarte (2-2, 0-1, 1-2)

BIPOLO: Hugo Pérez (2), Dusan Cantabrana (1)

HUARTE: Mikel Zuñiga (2), Beñat Oguiza (1), Pedro López (1), Gonzalo Oloriz (1)

NHL U15 (J1) | Milenio Panthers 0-17 CH Jaca (0-6, 0-5, 0-6)

MILLÉNAIRE: —

JACA: Juan Lacasta (5), Asier Barcelona (4), Javier Sanz (3), Juan Fernández (1), Carlos Vilar (1), Nicolás Julián (1), Jorge Mazón (1), Javier García (1)