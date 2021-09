‘Chaco’ Giménez succède à Diego Forlán en tant qu’entraîneur uruguayen d’Athènes

27/09/2021 à 19:58 CEST

L’ancien footballeur argentino-mexicain Christian “Chaco” Giménez remplacera Diego Forlán à la tête d’Atenas SAD, de la deuxième division du football uruguayen, comme le rapporte le club sur ses réseaux sociaux.

Dans un bref message sur son compte Twitter, qui comprend une photo de Giménez, le club accueille le nouvel entraîneur, issu d’une formation au Mexique.

Giménez, né dans la ville argentine de Resistencia (Chaco) mais naturalisé mexicain, a été joueur des Argentins Boca Juniors, Unión de Santa Fe et Independiente et des Mexicains Veracruz, América, Cruz Azul et Pachuca jusqu’en 2018, date à laquelle il a pris sa retraite dans ce dernier.

Ses plus grandes réalisations sportives ont été obtenues dans le ‘xeneize’, où il a remporté deux Coupes Libertadores (2000 et 2001) et un Intercontinental (2000), en plus de plusieurs tournois locaux, tandis qu’avec Pachuca il a remporté un Clausura local et quatre titres internationaux, parmi lesquels met en évidence une Coupe d’Amérique du Sud. Au niveau de l’équipe nationale, il a été convoqué par l’Argentine, bien qu’il n’ait pas fait ses débuts, et par le Mexique, avec lequel il a disputé cinq matchs.

L’Atenas SAD (ancienne Athènes de San Carlos) C’est un modeste club uruguayen ‘B’, qui appartient au groupe Pachuca, propriétaire d’autres équipes sur le continent, comme l’Argentin Talleres de Córdoba ou le Mexicain Pachuca lui-même.

Le 18 septembre, Forlán, qui a été annoncé comme la nouvelle signature de l’entité au début de la saison, a quitté le banc d’Athènes après 12 matches officiels et après que les managers ont annoncé la fin de la relation via Zoom.

Le président Juan Pablo Fassi a déclaré à Efe, peu après l’arrivée de Forlán, que les résultats n’allaient pas être un facteur clé pour la stabilité de l’entraîneur, puisque ils parient avec lui sur un projet à long terme jusqu’à la promotion en Premier.

Pourtant, une défaite 2-1 contre Rampla Juniors le 16 a été la sentence de l’ancien international uruguayen, ancien joueur de l’Atlético de Madrid et de l’espagnol Villarreal, de l’Argentin Independiente et de l’Anglais Manchester United.