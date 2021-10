“Chacun a ses goûts, mais c’est la décision de Luis Enrique”

in

10/04/2021 à 20:34 CEST

Les ancien sélectionneur de l’Espagne, Fernando Hierro, a soutenu l’appel à Luis Enrique pour le différend de la Ligue des Nations. L’inclusion de joueurs comme Gavi et Sergi Roberto a semé la polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux, qui considèrent d’autres noms absents de la liste comme Brahim le plus méritant du différend du tournoi continental.

Pour sa part, Hierro considère que « Nous sommes plusieurs coachs et chacun a ses propres goûts & rdquor;. En tout cas, celui qui a dirigé l’équipe espagnole lors de la Coupe du monde 2018 après le limogeage de Lopetegui soutient la décision de Lucho : « Luis Enrique est celui qui doit prendre les décisions, pour ma part, tout le respect du monde & rdquor ;.

Avec l’actualité de FC Barcelona si chaud, en plus de l’équipe nationale, Radio Marca a également interrogé la légende madrilène sur la situation de Koeman. Cependant, le joueur de Malaga a évité de se mouiller avec son homologue néerlandais : « Ce n’est pas mon problème, je ne sais pas comment les choses se passent là-bas en interne & rdquor;. De même, Hierro a sympathisé avec la situation de Koeman : « Je ne souhaite de mal à personne, j’aime que les gens s’en sortent bien dans la vie & rdquor ;.

Mbappé, avec plus d’expérience dans le football d’élite

Dans la clé du Real Madrid, Hierro a choisi Mbappé au-dessus de Haaland: « Ce sont deux très grands joueurs, mais Mbappé est plus consolidé et a plus joué dans l’élite que Haaland & rdquor;, bien que les deux sonnent à l’appel au Santiago Bernabéu l’été prochain. Avec cela, l’ancien entraîneur d’Oviedo a également fait l’éloge de la jeune star norvégienne, qui “il faut le laisser grandir, il ne peut pas avoir la pression avec 21 ans de venir résoudre tous les problèmes d’une grosse équipe”.

Interrogé sur le favoritisme des Real Madrid Dans toutes les compétitions, Hierro n’a pas hésité à considérer l’équipe de sa vie comme candidate à tout : “Toujours se battre pour tout, son histoire est toujours comme ça pour le mal et pour le bien & rdquor ;.