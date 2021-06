Chacun des gadgets pour la maison intelligente Kasa les plus populaires de TP-Link est en promotion sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Maintenant que Prime Day 2021 est officiel, les acheteurs d’Amazon doivent s’attendre à deux choses passionnantes. Oui, le premier est le fait que nous savons maintenant exactement quand Amazon prévoit d’organiser son énorme événement de vente annuel avec des millions d’offres disponibles exclusivement pour les membres Prime. Comme nous vous l’annoncions en pleine nuit le deuxième Amazon l’a annoncé, le Prime Day 2021 a lieu les 21 et 22 juin de cette année ! Toutes les informations que vous devez savoir peuvent être trouvées dans notre couverture précédente, y compris un aperçu des offres à venir d’Amazon, des opportunités de gagner du crédit Amazon gratuit à dépenser le Prime Day, et tous les liens que vous devez savoir pour trouver les meilleures offres Prime Day sur le site d’Amazon cette année. Après que Prime Day ait été retardé de juin à octobre de l’année dernière en raison de la pandémie, les chasseurs de bonnes affaires étaient très heureux d’apprendre que l’énorme vente d’été d’Amazon aura lieu à nouveau en été cette année. N’oubliez pas de vous inscrire maintenant pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime si vous n’êtes pas déjà membre. De cette façon, vous pouvez acheter toutes les offres les plus chaudes d’Amazon du Prime Day 2021 sans payer un centime pour Prime !

Amazon a confirmé qu’il y aura plus de 2 millions d’offres disponibles pour les abonnés Prime au cours de l’événement de 48 heures. C’est fantastique, mais cela signifie également qu’il n’y a aucun moyen que vous trouviez toutes les remises importantes sur les produits qui pourraient vous plaire, car il y en a beaucoup trop pour que vous puissiez tout passer au crible. L’équipe . Deals mettra évidemment en évidence toutes les offres les plus chaudes les 21 et 22 juin, mais les entreprises savent qu’elles vont devoir se battre très fort pour la visibilité une fois le Prime Day arrivé.

Cela nous amène à la deuxième chose à propos de laquelle les acheteurs d’Amazon doivent être enthousiasmés en ce moment, et c’est tout aussi génial que Prime Day lui-même, si vous nous demandez: les entreprises commencent déjà à lancer des offres Prime Day dès maintenant, donc elles n’ont pas pour se battre pour l’exposition le Prime Day !

Il existe déjà des tonnes d’offres fantastiques au début du Prime Day, et nous les couvrons depuis qu’Amazon a fait sa grande annonce Prime Day. Par exemple, les membres Prime peuvent acheter des téléviseurs intelligents Fire TV Edition dès maintenant avec prix à partir de seulement 99,99 $!

Toutes les premières offres Prime Day d’Amazon apparaîtront sur cette page, et de nouveaux seront ajoutés constamment. Mais il existe également des milliers et des milliers d’offres anticipées sur Amazon en ce moment qui sont disponibles pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés Amazon Prime ! Il y a une marque incroyablement populaire qui a décidé de mettre à peu près tous ses produits les plus populaires en vente avant Prime Day, et nous devions certainement attirer l’attention sur elle. Nos lecteurs deviennent fous de la gamme Kasa de TP-Link de gadgets et de gadgets pour la maison intelligente, et en ce moment, vous pouvez économiser gros sur à peu près tous les appareils les plus populaires de l’entreprise. Des prises intelligentes aux interrupteurs intelligents en passant par les ampoules LED intelligentes et plus encore, vous trouverez ci-dessous toutes les offres Kasa les plus en vogue de TP-Link.

