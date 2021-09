Chad Cascarilla sur le partenariat de Paxos avec PayPal

Le PDG et cofondateur de Paxos, Chad Cascarilla, discute du partenariat de son entreprise avec PayPal, qui vient d’ouvrir son produit d’achat et de vente de crypto à tous ses clients américains. Dans cet épisode, il couvre :

comment Paxos permet au produit crypto de PayPal les mesures réglementaires que Paxos a prises pour y parvenir pourquoi une entreprise de 200 milliards de dollars comme PayPal s’associerait avec une petite entreprise comme Paxos comment fonctionne Paxos Crypto Brokerage comment Paxos fournit la couverture réglementaire dont PayPal a besoin pour cette offre, ainsi que la garde et services de liquidité pourquoi ce produit se procure ses pièces sur l’échange ItBit de Paxos comment les quatre actifs cryptographiques disponibles sur PayPal – bitcoin, éther, litecoin et bitcoin cash – ont été choisis quels autres jetons pourraient s’attendre à être offerts via Paxos Crypto Brokerage, et éventuellement par extension par PayPal comment PayPal résout les problèmes de mise à l’échelle sur Bitcoin et Ethereum si l’activité stablecoin de Paxos pourrait être utilisée par PayPal si PayPal acquiert BitGo, ce que cela signifierait pour Paxos offrant la garde de PayPal via son courtage comment la plate-forme de règlement des actions de Paxos va, et où cela pourrait aller au fil du temps comment et pourquoi Paxos s’applique à la SEC pour devenir l’un des trois clea agents d’anneau

Liens des épisodes :

Tchad Cascarilla : https://www.linkedin.com/in/charlescascarilla/

Paxos : https://www.paxos.com

PayPal propose désormais des achats crypto à tous ses clients : https://www.theblockcrypto.com/linked/84398/paypal-opening-up-app-crypto-users

Annonces originales sur PayPal proposant des achats de crypto avec Paxos : https://www.coindesk.com/paypal-new-york-conditional-bitlicense-paxos-cryptocurrency

https://www.theblockcrypto.com/post/81794/paypal-to-enable-crypto-purchases-with-the-help-of-paxos

Annonce de Paxos : https://www.paxos.com/paypal-paxos-bring-crypto-to-millions-of-users/

Paxos Crypto Brokerage : https://www.prnewswire.com/news-releases/paxos-introduces-paxos-crypto-brokerage-service-to-power-digital-asset-buying-and-selling-in-any-product- 301093761.html

PayPal approuvé pour BitLicense conditionnel : https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202010211

L’activité stablecoin de Paxos : https://www.theblockcrypto.com/genesis/54254/a-deep-dive-into-the-paxos-stablecoin-ecosystem

PayPal serait en pourparlers pour acquérir BitGo : https://www.coindesk.com/paypal-said-to-be-in-talks-to-buy-crypto-firms-include-bitgo-bloomberg

Paxos travaille avec Revolut : https://www.coindesk.com/uk-fintech-firm-revolut-brings-bitcoin-ether-trading-to-us-customers

Activité de règlement des actions de Paxos : https://www.theblockcrypto.com/linked/56494/paxos-equity-settlement-business-goes-live-with-credit-suisse-and-nomuras-instinet-as-first-clients

https://www.theblockcrypto.com/post/44901/paxos-looking-to-upend-a-massive-corner-of-wall-street-credit-suisse-on-board-for-pilot

