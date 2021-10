Des rapports de police récemment publiés détaillent l’histoire d’amour entre deux personnes inculpées dans des affaires de meurtre sinueuses, bizarres et imprégnées de religion. Les noms Lori Daybell, 48, (alias Lori Vallow) et son mari Tchad cloche du jour, 53, sera familier. Ils ont chacun été impliqués, à un degré ou à un autre, dans le meurtre de victimes, dont ses enfants et son épouse précédente.

« Ce soir, j’ai compris à qui je me sentais », a envoyé Chad Daybell à Lori avant leur mariage, selon Chandler, les rapports de police de l’Arizona obtenus par East Idaho News. « Je suis une version adulte d’Harry Potter, qui doit vivre avec les Dudley dans son petit espace sous les escaliers. Toutes les quelques semaines, je m’évade et je vis des aventures incroyables avec mon amant de la Déesse, mais je dois ensuite retourner chez moi sous les escaliers, me sentant pris au piège. Mais je sens que la liberté permanente arrive !

Chad Daybell a appelé le 911 le 19 octobre 2019 pour dire aux autorités de Salem, Idaho, que son épouse d’alors Tammy Daybell était mort. Les enquêteurs ont considéré qu’il s’agissait d’une mort naturelle et n’ont pas pratiqué d’autopsie à l’époque. Les cinq enfants de Daybell ont déclaré qu’ils – et non leur père – avaient refusé cette autopsie.

Le coroner leur a d’abord dit qu’il semblait que leur mère était décédée de causes naturelles, et ils l’ont cru parce que sa santé se dégradait, ont-ils déclaré à 48 heures. Des sources proches de l’enquête ont déclaré que Tammy était morte d’asphyxie, selon le rapport. le fils du Tchad Mark Daybell a déclaré à 48 heures que les autorités avaient déclaré que la cause était l’asphyxie.

Mais le décès de Tammy n’était pas le premier ou le dernier décès entourant cette affaire. Les enfants de Lori Daybell Josué « JJ’ Vallow, 7 et Tylee Ryan, 16 ans, avaient disparu de leur domicile à Rexburg, dans l’Idaho, en septembre 2019. Des agents les ont découverts sur la propriété du Tchad en juin suivant dans le comté de Fremont, dans l’Idaho. le frère de Lori Alex Cox abattu et tuant son mari précédent Charles Vallow en juillet 2019, lorsque la famille vivait en Arizona. Cox a insisté sur le fait que la fusillade était en état de légitime défense. Lori et Chad Daybell se sont mariés à la suite de toute cette tragédie début novembre, se rendant à Hawaï, a annoncé la police.

Le couple a snobé les tentatives des agents de retrouver les enfants disparus, selon les flics. Puis Cox est décédé le 12 décembre 2019 de ce que les autorités de l’Arizona ont appelé un caillot de sang.

Maintenant, les Daybells sont accusés d’avoir assassiné les enfants, Chad Daybell étant également accusé d’avoir tué sa défunte épouse Tammy. Lori est accusée de complot dans le meurtre de Charles. Alex Cox est accusé d’avoir comploté dans la mort des enfants et de Tammy.

Des textes de la police de Chandler montraient Chad exprimant une adoration débordante pour Lori, et lui écrivant même un « roman d’amour » évocateur sur des personnages nommés « James » et « Elena ».

« Je vais me coucher pour pouvoir me blottir contre toi », lui aurait-il envoyé un texto deux jours après que Cox a tiré et tué Charles Vallow. « Je vous adore! Tu es vraiment mon meilleur ami sur terre et pour l’éternité. On se voit dans une minute! »

De tous les décès, Chad Daybell n’est pas inculpé pour le meurtre de Cox de Charles Vallow.

[Screenshot via East Idaho News]

