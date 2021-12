Chad Gilbert de New Found Glory subit une intervention chirurgicale après un diagnostic de cancer

Le guitariste de New Found Glory, Chad Gilbert, a révélé qu’il avait récemment subi une intervention chirurgicale après avoir reçu un diagnostic de cancer. Le dimanche 19 décembre, Gilbert s’est rendu sur Instagram pour partager l’histoire poignante de ce qu’il a vécu ces dernières semaines et a partagé des photos de son séjour à l’hôpital. « Au cours des 14 derniers jours, je vis à l’hôpital après une ablation du cancer », a-t-il commencé son message, puis partageant « la chronologie de mon voyage inattendu ».

Gilbert a révélé que « le 5 décembre, ma femme m’a trouvé inconscient au lit. Je me réveillais en sueur ces derniers jours et nous pensions que j’étais malade. Ne pouvant me réveiller, elle a appelé le 911 et a pratiqué la RCR et bouche à bouche. Apparemment, je faisais quelque chose appelé « respiration agonale » et j’étais à quelques minutes de la mort. Je me suis réveillé avec 7 ambulanciers autour de mon lit. J’étais tellement confus. Ma glycémie est tombée à 20 et si ma femme n’avait pas trouvé moi, je serais tombé dans le coma ou je serais mort. Les ambulanciers m’ont emmené aux urgences dans une ambulance. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ma glycémie continuait de baisser ou pourquoi ma tension artérielle continuait de monter en flèche, même avec des médicaments contre la tension artérielle en mon système. J’étais branché à deux gouttes différentes dont je ne pouvais pas être séparé. «

Le lendemain, Gilbert a rencontré « un endocrinologue extraordinaire » qu’il a décrit comme « un ange du ciel » qui a pu diagnostiquer sa maladie. « Elle m’a dit sur la base de tous mes symptômes que j’avais une tumeur très rare appelée phéochromocytome ! C’est une tumeur qui se développe sur votre glande surrénale et perturbe toutes vos hormones. Elle mangeait tout mon glucose, changeait mes hormones et augmentait ma tension artérielle. Je ne pourrais pas survivre sans intraveineuse jusqu’à ce que cette tumeur soit retirée. «

Au cours des jours suivants, Gilbert a passé ses journées à l’hôpital, subissant plusieurs tests et analyses. Finalement, le lundi 13 décembre, Gilbert a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur. « L’opération était prévue pour 4 heures et demie, mais [the doctor] fini en deux. La tumeur n’était attachée à rien de délicat, alors ils l’ont essentiellement coupée et décollée », a-t-il expliqué. « Mais mec, cette cicatrice est incroyablement grosse. Je ne pouvais pas saisir la taille de la tumeur jusqu’à maintenant. J’étais sous sédation et droguée et je ne me souviens de rien du jour de l’opération. Mon chirurgien est venu le lendemain matin et nous a fait savoir qu’il avait tout sorti !! Maintenant, nous avions juste besoin du rapport de pathologie pour nous assurer qu’aucun cancer n’avait atteint les ganglions lymphatiques. »

Il a ensuite ajouté: « La nuit du 15, j’ai été transféré de l’unité de soins intensifs au centre de cancérologie. Là, j’ai récupéré de la chirurgie! Je saurai les futurs traitements dans quelques semaines mais pour l’instant, je peux rentrer à la maison !! Nous sommes le dimanche 19 décembre. Hier, c’était la première fois que j’ai senti l’air frais depuis le 5 décembre. Je suis à la maison avec ma femme et mon bébé et je suis tellement reconnaissant d’être en vie !! »