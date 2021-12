Chad Gilbert de New Found Glory subit une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur de la glande surrénale

Guitariste Tchad Gilbert du groupe pop-punk de longue date NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE a reçu un diagnostic de phéochromocytome, un type rare de tumeur qui se développe dans les glandes surrénales, de petites glandes situées au sommet des reins.

Une semaine après son diagnostic, le musicien de 40 ans a subi une intervention chirurgicale réussie pour retirer la tumeur et a depuis crédité sa femme et le personnel de l’hôpital de lui avoir sauvé la vie.

Gilbert, qui a co-fondé NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE en 1997, a détaillé son calvaire dans un Instagram post qui comprenait une photo post-opératoire de lui allongé apparemment sous sédation dans son lit d’hôpital.

Il a écrit : « Au cours des 14 derniers jours, j’ai vécu à l’hôpital après une ablation du cancer. Voici la chronologie de mon voyage inattendu :

« Le 5 décembre, ma femme m’a trouvé inconscient au lit. Je me réveillais en sueur ces derniers jours et nous pensions que j’étais malade. Ne pouvant me réveiller, elle a appelé le 911 et a pratiqué la RCR et le bouche à bouche . Apparemment, je faisais quelque chose appelé « respiration agonale » et j’étais à quelques minutes de la mort. Je me suis réveillé avec 7 ambulanciers autour de mon lit. J’étais tellement confus. Ma glycémie est tombée à 20 et si ma femme ne m’avait pas trouvé, je serait tombé dans le coma ou serait mort. Les ambulanciers m’ont emmené aux urgences dans une ambulance. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ma glycémie continuait de baisser ou pourquoi ma tension artérielle continuait de monter en flèche, même avec des médicaments contre la tension artérielle dans mon système. J’étais branché à deux gouttes différentes dont je ne pouvais pas être séparé. Le lendemain, un endocrinologue incroyable m’a rendu visite et m’a posé un tas de questions sur ma santé. Honnêtement, j’avais l’impression qu’elle était un ange du ciel. Elle m’a dit en se basant sur tous mes symptômes que j’ai une tumeur très rare appelée phéochromocytome ! C’est une tumeur qui se développe sur votre glande surrénale et perturbe toutes vos hormones. Il mangeait tout mon glucose, modifiait mes hormones et augmentait ma tension artérielle. Je ne pouvais pas survivre sans intraveineuse jusqu’à ce que cette tumeur soit enlevée.

« 12/6 J’ai reçu un scanner qui a montré des nouvelles alarmantes. Ma tumeur était maligne et s’était développée de ma glande surrénale jusqu’à mon foie. Elle était énorme. Ce qui a rendu mon phéochromocytome encore plus rare car ils sont généralement bénins.

« Le 8/12, trois jours depuis que mon incroyable épouse m’a sauvé de la mort au lit. J’ai été transporté dans un grand hôpital et transféré dans l’unité de soins intensifs. J’ai passé une IRM qui a montré que la tumeur était en fait une croissance et ne s’était pas propagée à d’autres parties de mon corps.Maintenant que mon médecin miracle, mon cancérologue et mon incroyable chirurgien avaient toutes les informations dont ils avaient besoin, ils ont programmé mon opération pour le lundi 13/12.

« Maintenant, il reste 4 jours avant l’opération. C’est à ce moment-là qu’une telle croissance personnelle s’est produite. En repensant au moment de tout cela, aux personnes incroyables mises dans ma vie pour me sauver, au personnel de l’hôpital pour lequel j’ai le plus grand respect, le la façon dont ils ont pris soin de moi tout en s’occupant de toute une unité de soins intensifs… Je ne peux tout simplement pas croire à la force de ces infirmières.

« Ma femme Lisa et ma mère étaient les forces motrices de ma positivité. Le seul remède contre un phéochromocytome est la chirurgie, l’une de mes pires craintes. Mais si la chirurgie se passait bien, toute la consommation de glucose, l’hypertension artérielle et tout autre changement hormonal disparaîtraient immédiatement.

« Quand je suis arrivé en préopératoire, le chirurgien a dessiné la taille de la tumeur sur un tableau effaçable à sec pour clarifier à quel point mon opération allait être intense, importante et dangereuse. lui ! L’opération devait durer 4 heures et demie, mais il l’a terminée en deux. La tumeur n’était attachée à rien de difficile, ils l’ont donc coupée et décollée. Mais mec, cette cicatrice est incroyablement grande. Je pouvais Je n’avais pas compris la taille de la tumeur jusqu’à maintenant.

« J’étais sous sédation et droguée et je ne me souviens de rien du jour de l’opération. Mon chirurgien est venu le lendemain matin et nous a fait savoir qu’il avait tout sorti !! ganglions lymphatiques.

« La joie et l’excitation de toutes les infirmières et médecins impliqués étaient très émouvantes. Je n’avais pas beaucoup de famille et d’amis autour car tout s’est passé si vite. Mais le personnel de l’hôpital est devenu ce soutien et cette famille supplémentaires, en me donnant des cartes et petits cadeaux.

« La nuit du 15, j’ai été transféré de l’unité de soins intensifs au centre de cancérologie. Là, j’ai récupéré de la chirurgie! Je saurai les futurs traitements dans quelques semaines mais pour l’instant je peux rentrer à la maison !!!

« Nous sommes le dimanche 19 décembre. Hier, c’était la première fois que j’ai senti l’air frais depuis le 5 décembre. Je suis à la maison avec ma femme et mon bébé et je suis tellement reconnaissant d’être en vie ! »

Ce n’est pas Gilbertest la première alerte au cancer. En 2010, il a subi une opération de la thyroïde pour retirer une grosseur suspecte. Alors qu’il se remettait de cette opération, le guitariste Anthony Raneri de AU BORD DE LA BAIE est intervenu pour Gilbert au NOUVELLE GLOIRE TROUVÉEla tournée.

Plus tôt ce mois-ci, NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE a offert aux fans un cadeau de Noël en avance – un tout nouvel album de vacances, « Décembre est là », maintenant disponible via Records sans espoir. NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE aide les fans à se plonger dans l’esprit des fêtes avec onze chansons originales, dont des singles récents « Noël sombre » et « Livres de vacances ».

Plus tôt cette année, NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE a sorti un nouvel album de luxe, « Forever And Ever x Infinity… Et au-delà !!! » « Forever And Ever x Infinity… Et au-delà !!! » a présenté six nouvelles chansons que le groupe a écrites et enregistrées pendant la pandémie, y compris les derniers singles « Siège arrière » et « Le dernier œil rouge ».

NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE a récemment emballé le « Le pop punk n’est toujours pas mort » tournée, qui a bénéficié du soutien de MOINS QUE JAKE, MULLIGAN CHAUD et LØLØ.

NOUVELLE GLOIRE TROUVÉE est Gilbert, Jordanie Pundik (voix principale), Ian Grushka (guitare basse) et Cyrus Bolooki (tambours).



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Chad Gilbert (@xchadballx) Mots clés: nouvelle gloire retrouvée Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).