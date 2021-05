Chad Gray, chanteur de Hellyeah / Mudvayne, est “ spirituel ” mais “ pas du tout religieux ”

BONJOUR et MUDVAYNE chanteur Chad Gray a discuté de ses vues sur la religion et la spiritualité lors d’une récente apparition sur le “Faire des vagues, le podcast ShipRocked”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis spirituel, et je crois en quelque chose de plus grand que moi, et je crois en quelque chose de plus grand que nous, mais je ne suis pas du tout religieux. Je ne peux pas me cacher derrière la religion – ses aspects de jugement. Et j’espère les gens ne me détestent pas maintenant parce que je dis ça. Parce que j’ai une relation, mais j’ai une relation avec ce avec quoi je veux avoir une relation, pas avec quoi quelqu’un me dit que je dois avoir une relation avec toi. devrait être en mesure, à un certain niveau, de le construire selon vos conditions. “

Il a poursuivi: “Les dix commandements, ce sont assez importants. Vous n’avez pas besoin d’être religieux pour ne pas vouloir tuer des gens, ou ne pas mentir, alors je vis ma vie par ça – par les commandements. C’est juste, comme, faire ce qu’il faut. Vous n’avez même pas vraiment besoin de ces écrits pour savoir que vous ne voulez pas faire ça. Donc j’ai un niveau de spiritualité en moi. Et j’ai un lien avec quelque chose. Je suis très reconnaissant, en ma vie, pour… Aussi turbulente que ma vie ait été parfois, quelque chose m’a toujours porté à travers. Mais je pense que c’est juste une croyance en quelque chose de plus grand. “

Le mois dernier, MUDVAYNE a annoncé qu’il se réunissait après une interruption de 12 ans et se produirait aux quatre Danny Wimmer présente Festivals américains en 2021: Festival de musique et de tatouage Inkcarceration (une performance en tête d’affiche) dans l’Ohio, Plus fort que la vie au Kentucky, Réplique en Californie et Bienvenue à Rockville en Floride. Ces dates marquent les premiers concerts du groupe depuis 2009 et leurs seules dates cette année.

MUDVAYNE formé en 1996 et a vendu plus de six millions de disques dans le monde entier, obtenant la certification or pour trois albums (“LD 50”, “La fin de toutes les choses à venir”, “Perdu et trouvé”). Le groupe est connu pour ses expériences sonores, sa pochette d’album innovante, sa peinture pour le visage et le corps, ses masques et ses uniformes. MUDVAYNE est gris, Greg Tribbett (guitare, choeurs), Matthew McDonough (batterie, synthétiseur) et Ryan Martinie (basse).

En mars, gris a sorti un single solo, une reprise de “Toujours dans mon esprit” – une chanson rendue célèbre par Willie Nelson. La piste a été enregistrée à l’origine pour son mariage à l’automne 2020 avec SiriusXM personnalité à l’antenne Shannon Gunz.



