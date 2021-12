Chad Hanekom 2.0 espère continuer à remonter au sommet du BRAVE CF 56

Depuis qu’il a perdu sa chance au titre inaugural des poids moyens à l’époque COURAGEUX CF, Chad Hanekom a changé.

Après avoir été vaincu par Daniel Gaucho au Courageux CF 31 dans son pays natal de Afrique du Sud, « Superman » Il est de retour sur la planche à dessin et de retour en tant que nouveau combattant, et il espère montrer une autre étape importante dans son évolution dans BRAVE CF 56.

Hanekom visages Miró Jurkovic dans le co-événement principal du premier spectacle de Fédération de combat BRAVE en Serbie, qui a lieu en Belgrade, le 18 décembre, en association avec Ligue MMA.

Tchad Il était principalement connu comme un combattant supérieur, capable de contrôler les combattants au sol et de les punir avec des soumissions habiles et des coups de poing et des coups féroces.

Il portait un combattant de classe mondiale, Ikram Aliskerov, à une décision partagée sur ses débuts promotionnels, et il l’a suivi avec des victoires dominantes sur Dominic McConnell et Léon Aliu.

Et après avoir perdu contre Daniel, regroupé et est maintenant au bord d’un autre coup de titre. Et il est une fois de plus proche du sommet principalement en raison de sa performance de classe mondiale contre Dominique Schober, l’un des combattants de poids moyen les plus coriaces de BRAVE CF.

Battant Schober partout, Hanekom a montré un jeu de pieds bien amélioré, avec des mains plus rapides et des coups de pied féroces.

L’un des coups de pied a marqué le début de la fin pour Schober dans Courageux CF 49, qui est tombé après avoir absorbé un coup de pied bas qui a endommagé son genou et l’a forcé à se blottir alors que Chad l’a submergé pour la victoire.

Maintenant que vous avez montré au monde votre version 2.0, Hanekom attend une nouvelle victoire dominante chez son adversaire pour se hisser vers son objectif numéro un : le titre mondial BRAVE CF poids moyen.

Courageux CF 56 est mis en vedette par un combat léger entre le combattant de l’année BRAVE CF 2020, Rolando Dy, et le héros local Slobodan maksimovic. L’émission du 18 décembre sera diffusée en direct et gratuitement sur bravecftv.com et localement via nos partenaires de streaming.

