Chad Isaak écope de quatre condamnations à perpétuité pour quadruple meurtre

Un juge du Dakota du Nord a condamné un homme à passer le reste de ses jours derrière les barreaux pour les meurtres brutaux de 2019 de quatre personnes qui ont été poignardées plus de 100 fois au total. Juge du district du centre-sud David Reich prononcé quatre peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives sans possibilité de libération conditionnelle à Tchad Isaak, 47 ans, un pour chacune des victimes qu’il a été reconnu coupable d’avoir tué d’une manière si horrible que même son propre avocat de la défense a décrit le massacre comme l’un des crimes les plus « exceptionnellement odieux » de l’histoire du Dakota du Nord, a rapporté le Star Tribune.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, les procureurs ont utilisé des images de surveillance et des preuves ADN pour condamner Isaak du meurtre de quatre personnes à l’intérieur de la société de gestion immobilière RJR Maintenance & Management, qui supervisait le terrain où la maison mobile d’Isaak était garée. Ses victimes comprenaient le copropriétaire de l’entreprise Robert Fakler, 52 ans, employé RJR Adam Führer, 42 ans et couple marié William Cobb, 50 et Lois Cobb, 45. Trois des victimes ont également été abattues.

Reich a rejeté une demande de l’avocat d’Isaak, Jesse Walstad, pour permettre à son client d’avoir au moins une chance d’obtenir une libération conditionnelle.

« Monsieur. Isaak a tué quatre personnes innocentes avec un acte insensé de violence extrême et brutale dans cette affaire, et ce faisant, il a non seulement tué quatre personnes innocentes, il a eu un impact négatif sur la vie de dizaines de membres de la famille et d’amis des victimes », Reich aurait dit.

Reich a également noté qu’Isaak a fermement refusé d’admettre qu’il a commis les crimes pour lesquels il va en prison.

« Lorsque vous parlez d’un résultat juste et de la possibilité d’une rédemption, M. Isaak n’admet pas les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable et n’a montré aucun remords dans cette affaire », a déclaré Reich, ajoutant que la condamnation d’Isaak à quatre condamnations consécutives les peines d’emprisonnement à perpétuité étaient « la seule façon de rendre justice à chaque victime dans cette affaire ».

Les jurés ont mis un peu plus de quatre heures pour condamner Isaak pour quatre chefs de meurtre en août. Il a également été reconnu coupable de cambriolage, d’entrée illégale dans un véhicule et d’utilisation non autorisée d’un véhicule. Les procureurs, cependant, n’ont jamais établi de motif pour expliquer pourquoi l’ancien vétéran de la marine s’est livré à la tuerie.

Plusieurs membres de la famille des victimes étaient sur place et ont lu les déclarations émotionnelles de la victime.

Jackie Fakler, l’épouse de Robert Fakler, a qualifié Isaak de « lâche » qui n’a même pas donné à ses victimes la possibilité de s’enfuir, selon un rapport de l’affilié de Bismarck CBS KXMB-TV.

« Ce que j’ai du mal, Isaak, c’est que je ne peux pas te pardonner. Vous avez tellement pris ce jour-là », aurait déclaré Jackie en s’adressant directement à Isaak. « Je ne hais pas mais tu m’as fait haïr. Dieu merci, j’ai les individus que j’ai autour de moi. Je suis content que tu sois derrière les barreaux et j’espère pour le reste de ta vie. Vous êtes indifférent, vous êtes irréfléchi. Je veux que tout le monde sache que ces quatre personnes étaient des gens merveilleux. Je ne pense pas que tu en ressentes le moindre remords. Tu as froid. »

La soeur d’Adam Führer Stéphanie Führer a parlé avec envie de l’héritage de son frère avant de tourner sa colère contre Isaak.

« Chad Isaak, tu dois rester en prison jusqu’à ce que tu pourrisse. J’aimerais que vous puissiez ressentir la peur que vous inspirez à vos victimes chaque jour de votre vie », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Chad Isaak est un monstre.

Avant que Reich ne prononce sa peine, Isaak aurait demandé s’il pouvait s’adresser au tribunal.

« Je peux honnêtement vous dire que je ne suis pas un meurtrier, et c’est tout ce que j’ai à dire », aurait-il déclaré.

De nombreux membres de la famille et des amis des victimes auraient applaudi et applaudi lorsque la condamnation a été prononcée. Isaak n’aurait eu aucune réaction.

