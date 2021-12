Chad Kroeger de Nickelback fait équipe avec Josh Ramsay de Marianas Trench sur « Lady Mine »

TRANCHÉE DES MARIANAS leader Josh Ramsay vient de sortir son nouvel effort solo, « Dame Mine », avec une apparition en tant qu’invité de Tchad Kroeger de NICKELBACK). Un hymne de retour audacieux et impénétrable qui présente des guitares flamboyantes, des voix montantes et une section de cuivres complète, c’est le premier single de Ramsayle prochain premier album solo de , intitulé « Le spectacle de Josh Ramsay », dont la sortie est prévue au début de l’année prochaine.

Habitué des collaborations audacieuses, Ramsay a travaillé avec des noms de renom tout au long de sa carrière aux multiples facettes, y compris l’écriture et l’exécution de crédits avec Carly Rae Jepsen, NICKELBACK, et 5 SECONDES D’ÉTÉ, pour n’en citer que quelques-uns. En vrai Ramsay style, les fans peuvent s’attendre à une offre musicale qui n’est rien de moins que spectaculaire avec de nombreux visages familiers présentés sur le nouvel album. Ceux-ci inclus JUNO et CCMA Gagnant du prix Dallas Smith, DJ Sharkpocalypse, Fefe Dobson, FIONN, Ria Mae, Sara Ramsay, JUNO Gagnant du prix Serena Ryder, Tyler Shaw et Kroeger au « Dame Mine ».

Actions Ramsay: « Chaque morceau de cet album est un genre différent. « Dame à moi », je cherchais un rock fun et rétro dans le style des années 70, puisant dans le même genre d’influences que Lenny Kravitz pourrait faire. C’est du moins ce que j’ai entrepris de faire. J’ai fini avec quelque chose de fou. Vous savez, comme si les années 70 avaient été au crack. Une fois que Tchad a ajouté sa voix là-bas, c’est devenu encore plus fou. Mais tellement amusant. »

Au début de la pandémie, Ramsay avait besoin de quelque chose à faire pendant son isolement. Il s’est fait plaisir en écrivant des chansons dans autant de genres différents que possible. Josh explique: « Mon objectif était d’essayer de faire autant de genres que possible, donc cela ressemble un peu à une émission de variétés. Je le vois comme ma ‘carte de visite’ – pas seulement en tant qu’auteur-compositeur, mais en tant que producteur et arrangeur. «

« Le spectacle de Josh Ramsay » est une vaste exploration des styles musicaux mettant en vedette des collaborations avec un large éventail de chanteurs canadiens de tout le spectre musical qui sonne sur 18 pistes en tout. Cet album est une lettre d’amour à la musique dans son ensemble, ne s’en tenant jamais deux fois au même genre.

Comme pour chaque projet qu’il entreprend, Ramsay voulait repousser ses limites personnelles et se mettre au défi en tant qu’auteur-compositeur, chanteur, joueur et producteur avec ce nouveau single. Il a joué de tous les instruments du morceau (à l’exception des cors), l’a produit et l’a co-mixé avec un ami de longue date, Dave « Rave » Ogilvie. Cela a toujours été une caractéristique déterminante de sa production comme avec TRANCHÉE DES MARIANAS, et dans son rôle de producteur et auteur-compositeur pour des artistes comme Carly Rae Jepsen, dont le succès mondial « Appelle moi peut etre » recueilli Ramsay une Grammy nomination et un SOCAN Prix ​​de la « chanson la plus interprétée » en SOCAN l’histoire.

Ramsay a tourné avec TRANCHÉE DES MARIANAS largement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Lorsqu’il n’est pas en déplacement, le multi-instrumentiste gère son propre studio d’enregistrement, La fabrique de parapluies, à Vancouver, en Colombie-Britannique.



