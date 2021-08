Chad Mendes a convaincu sa femme qu’un combat de MMA est plus dangereux que la boxe sans gants

La promotion de boxe à mains nues Bare Knuckle FC (BNFC) a annoncé il y a 10 jours que l’ancien poids plume de l’UFC, Chad Mendes, était le plus gros ajout de son histoire. Tout le public qui suit ce sport l’attend.

Désormais, le combattant a dû convaincre sa femme qu’il n’est pas en danger en revenant à la compétition et plus encore dans un sport vraiment dur. “C’était définitivement quelque chose qui nécessitait un peu de persuasion, c’est sûr.”Mendès a avoué.

« Elle n’est toujours pas convaincue à 100 %, mais elle me soutient beaucoup dans tout ce que je veux faire. Elle a dit : ‘Tu te moques de moi ? Je pensais qu’on en avait fini avec tout ça ? ‘», a déclaré ‘Money’ qui a fait comprendre à sa femme qu’un combat de MMA est plus dangereux que la boxe sans gants.

“Je pense que le MMA est honnêtement beaucoup plus dangereux”, considéré comme Mendes et basé : « Vous avez des gens qui vous donnent des coups de pied à la tête qui passent devant votre tête ou qui allument (et éteignent) les lumières. Vous avez de gros genoux, des coudes, des gens qui font des soumissions et qui déchirent les tendons et les ligaments.

“Vraiment, maintenant je dois me concentrer sur la boxe.”Mendes a dit et a fermé : «Ce sont des rondes courtes et la commotion sera exactement la même. Il prend une articulation nue, met un gant de MMA dessus et il a un demi-pouce ou moins de rembourrage. Donc ce n’est pas comme si tu avais un gant de boxe plein qui mangerait tout ça, ce sera plus ou moins la même chose.”

Au cours de son séjour de sept ans avec l’UFC, Mendes a établi un record de 9-5, ses défaites ne concernant que des combattants champions de l’organisation, tels que José Aldo, Conor McGregor, Frankie Edgar et l’actuel monarque poids plume. , Alexandre Volkanovski.

Après avoir purgé une suspension de deux ans imposée par l’USADA, Mendes a fait son retour dans le sport avec une victoire au premier tour par TKO contre Myles Jury. Cependant, son retour a été de courte durée car il a décidé de raccrocher ses gants après avoir été terminé par Volkanovski lui-même à l’UFC 232.

