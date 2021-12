Chad Michael Murray partage son idée pour un redémarrage de One Tree Hill

Mais les choses ont pris une tournure: « Puis ça a commencé à me démanger, puis ça a commencé à devenir ridicule et indiscipliné. Là où, je ne me peignais jamais les cheveux. Ouais, mais je dois me peigner la barbe », le a déclaré la star, qualifiant sa barbe de « super emmerdeur ».

Cependant, son look a été mis à profit lorsqu’il s’agit de l’esprit de Noël. « Pour faire court, c’est la saison des vacances et vous savez quoi ? Allons faire le plein Père Noël », a-t-il déclaré. « Nous avons fait un tour de jouets [this week] et tout est devenu complètement blanc et [I] était Nick Jr. [I’m] pas encore assez vieux pour être le Père Noël, mais je peux être le fils du Père Noël. »

Ses deux enfants (qu’il partage avec sa femme Sarah Roemer) rejoint aussi. « Ils sont allés », a-t-il dit. « Nous voulons leur apprendre une chose ou deux sur la façon de redonner. »

Quant à son dernier projet, Murray a expliqué comment il s’était préparé à jouer un méchant à l’écran dans Fortress, avec Bruce Willis.

« Même vos propres traits négatifs dont vous n’êtes pas un fan », a-t-il dit, « vous continuez à mettre cela là-dedans et vous empruntez juste quelques traits aux gens que vous voyez des gens vous regarder les jeter tous et, et c’est vraiment ce qu’est Balzary, c’est un peu ce conglomérat de toutes ces idées que j’avais et toutes ensemble. »

Il a « eu le plaisir de travailler » avec Willis à quelques reprises dans le passé. « Nous avons créé une relation, et c’est tellement humiliant de savoir que vous regardez le héros de votre enfance », a déclaré Murray. « Oui, avoir l’opportunité maintenant d’avoir une relation artistique et c’est ce à quoi nous sommes arrivés, ce n’est pas comme si tu n’avais plus à contenir ton excitation. »

Fortress sera également disponible sur Blu-Ray et DVD le 21 décembre.