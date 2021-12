Chad Michael Murray taquine son idée pour le redémarrage de «One Tree Hill»

Chad Michael Murray a une idée pour un reboot de One Tree Hill ! L’acteur de 40 ans, qui a joué Lucas Scott dans le drame à succès CW, a déclaré à E! News vendredi qu’il était surpris que l’émission, qui a été diffusée pendant neuf saisons entre 2003 et 2012, n’ait pas encore été relancée, surtout lorsqu’il considère les questions régulières que lui et ses autres membres de la distribution se posent sur le retour à leurs personnages.

« Je ne peux pas imaginer qu’il ne le sera pas, à un moment donné [get rebooted] », a déclaré Murray. « On nous demande tout le temps. Je sais que je fais. Et je connais Hilarie [Burton] fait, et je vois tout le monde au moins une ou deux fois par an. Je dois imaginer qu’à un moment donné, il y aurait une version.

« J’ai une idée qui me trotte dans la tête pour faire une nouvelle génération de cette émission, traitant du problème d’aujourd’hui », a taquiné Murray. « Il y a tellement de choses maintenant qui sont si différentes de ce qu’elles étaient au début. Ainsi, vous pouvez traiter des problèmes liés aux enfants et aux enfants qui [they] traitent au lycée aujourd’hui. »

Murray a également révélé que les acteurs, dont Burton, Sophia Bush, James Lafferty et Joy Lenz, restent tous en contact via une discussion de groupe malgré le fait qu’ils se trouvent à différents moments de leur carrière. « Le texte du groupe est sur le point d’exploser car c’est presque Noël », a-t-il déclaré. « Littéralement Noël, je pense que je reçois environ 64 messages sur la chaîne de groupe de tout le monde, juste des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Quand vous regardez votre téléphone, vous avez 64 SMS : » Je ne sais pas autant de gens. OK, c’est tous.' »

Au fil des ans, le casting de One Tree Hill a déclaré que la seule chose délicate à propos du redémarrage de la série serait qu’ils aient rompu les liens avec le créateur Mark Schwahn. En 2017, 18 femmes qui ont travaillé sur l’émission ont écrit une lettre ouverte à Variety, alléguant une inconduite, y compris une inconduite sexuelle, de sa part. « Plus d’un d’entre nous est encore en traitement pour stress post-traumatique. Beaucoup d’entre nous ont été placés dans des positions inconfortables et ont dû rapidement apprendre à se battre, parfois physiquement, car il nous a été clairement indiqué que les superviseurs dans la salle étaient pas les protecteurs qu’ils étaient censés être », lit-on dans la lettre, signée par Bush, Lenz et Burton. « Beaucoup d’entre nous ont été interrogés d’une manière qui allait de profondément bouleversant à traumatisant, en passant par tout à fait illégale. Et quelques-unes d’entre nous ont été placées dans des positions où nous nous sentions physiquement en danger. Plus d’une femme dans notre émission a eu sa trajectoire de carrière. menacé. »