Chad Ochocinco Johnson et la star de Netflix Sharelle Rosado accueillent leur premier enfant ensemble

Chad « Ochocinco » Johnson et sa fiancée, la star de Selling Tampa, Sharelle Rosado, ne pourraient pas être plus heureux après avoir accueilli leur premier enfant ensemble, une petite fille nommée Serenity Paula Johnson. L’ancien joueur de la NFL a annoncé la grande nouvelle que leur fille était née dimanche, partageant une douce photo de l’hôpital de lui coupant le cordon ombilical de Serenity.

« Je viens de livrer Serenity ‘Hurricane’ Paula Johnson », a-t-il écrit dans la légende, plaisantant ci-dessous, « J’ai encore 2 emplacements de cils disponibles pour janvier. » Les amis et les fans n’ont pas tardé à féliciter le couple, une personne écrivant : « Félicitations ! Je craque à 2 endroits des cils », et une autre jaillissant : « Cet homme est fait pour être une fille papa ! »

Les doux babillages de Serenity pouvaient également être entendus en arrière-plan de l’histoire Instagram de Johnson, alors que l’ancien concurrent de Dancing With the Stars discutait avec son nouveau-né. Johnson et Rosado ont annoncé en août qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Rosado est également mère de trois enfants issus de relations antérieures et Johnson est père de sept autres enfants.

« C’est avec le cœur plein, une tonne de joie et d’amour à révéler… On attend ! » Rosado a écrit sur Instagram à l’époque. « Cela a été si difficile de garder cela secret, mais je suis ravi de partager enfin la nouvelle avec vous tous! Nous sommes tellement chanceux d’avoir des gens aussi incroyables dans nos vies et dans nos cœurs. Dans l’attente d’un avenir de plaisir, amour et aventure. » L’agent immobilier de luxe a ajouté à PEOPLE au moment où elle a appris qu’elle était enceinte au milieu du tournage de la première saison du spin-off de Selling Sunset.

« C’était choquant. Je pense que je pleurais et riais en même temps », a expliqué Rosado à l’époque. « Je ne peux pas attendre. En fait, ça passe si vite. J’ai découvert que j’étais enceinte pendant le tournage, donc le temps passe vite. On dirait même que cela ne fait pas si longtemps. » Elle a poursuivi qu’une grande famille avait toujours été quelque chose qu’elle voulait, « donc je pense qu’avec cette dernière, elle est juste le numéro parfait pour le terminer. » La future mère a ajouté que même si elle attendait avec impatience la phase « incroyable » du nouveau-né, elle n’était pas ravie de répéter les « terribles deux ».