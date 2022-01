Chad Ochocinco s’entretient avec Antonio Brown sur l’édition spéciale de ‘The Pivot Podcast | REGARDEZ

Ochocinco et son équipage sur The Pivot

*NEW YORK – Dans un épisode spécial du tout nouveau «Le podcast pivot», star ancien receveur de la NFL Tchad Ochocinco hôtes rejoints Ryan Clark, Channing foule et Fred Taylor pour discuter des récentes controverses impliquant le receveur All-Pro Antonio Brown et les Buccaneers de Tampa Bay. L’épisode est maintenant EN DIRECT sur la page YouTube de The Pivot Podcast, mais vous le regardez ci-dessous.

Après un premier épisode qui a accumulé 250 000 vues en seulement trois jours, en plus d’avoir accumulé plus de 30 000 abonnés sur leur page YouTube, les animateurs sont revenus en milieu de semaine pour parler de tout ce qui concerne Antonio Brown avec Ochocinco, qui est ami avec Brown et a son propre expérience comme un paratonnerre de controverse.

« C’est mon gars, j’adore l’AB », a déclaré Ochocinco. « C’est quelque chose que je n’aurais pas fait, parce que je n’ai pas les couilles pour le faire. Je ne sais pas ce qui s’est passé pour que cela se produise. Nous ne savons pas. Je ne cautionne pas ce qu’il a fait, mais j’adore AB

« Il n’y a qu’une quantité limitée d’informations que je peux lui donner. Je ne peux pas faire grand chose. Vous vivez et vous apprenez. L’expérience est l’un des meilleurs professeurs dans la vie. Il faut traverser ces hauts et ces bas. »

Ancien coéquipier de Brown sur les Steelers de Pittsburgh, Clark s’est publiquement disputé avec Brown dans le passé, mais a déclaré dans l’épisode qu’il avait contacté Brown après les événements du match de dimanche dernier contre les Jets de New York.

« Je lui ai dit que je suis désolé pour ce qui s’est passé dans le passé », a déclaré Clark. « Je lui ai dit que j’aimerais l’aider à clarifier cela. »

« Ma principale préoccupation, ce sont les facilitateurs », a ajouté Taylor. « AB dit que le football est ce qu’il fait, pas qui il est. Les gens doivent respecter son éducation et qui il est. Qui il est est là-dedans depuis avant l’arrivée du chèque. Je pense qu’AB sait exactement ce qu’il fait, ce qu’il veut faire et où il veut aller.

Le groupe se penche sur de nombreux sujets impliquant la saga de Brown, notamment les problèmes de santé mentale, la façon dont les analystes devraient parler de Brown et bien plus encore. Ils finissent également par avoir un débat animé sur les écoles privées contre les écoles publiques et demandent à Ochocinco de donner son avis sur les chances des éliminatoires des Bengals de Cincinnati.

source : Kelly Swanson – Swanson Communications