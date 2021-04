Chad Ochocinco traîné pour avoir dit à sa fille de trouver un emploi pour les baskets Yeezy ⋆ .

Instagram

L’ancienne star de la NFL partage l’un de ses conseils parentaux avec ses abonnés Twitter, mais au lieu de louanges, il reçoit des réactions négatives pour avoir été trop dur avec sa fille.

AceShowbiz –

Chad Ochocinco (Chad Johnson) s’assurera apparemment d’apprendre à ses enfants à travailler dur pour gagner ce qu’ils veulent. L’ancienne star de la NFL a partagé l’un de ses conseils parentaux avec ses abonnés Twitter au cours du week-end. Cependant, au lieu de louanges, il a reçu des réactions négatives pour avoir été trop dur avec sa fille.

Dans le message du samedi 24 avril, Chad a partagé une capture d’écran de sa conversation avec l’un de ses sept enfants qui lui a demandé de lui acheter une paire de chaussures Yeezy à Token Miami. À cela, Chad a répondu: «Vous avez dit que vous obteniez un emploi, j’ai travaillé chez McDonald’s by Edison pour obtenir les choses supplémentaires que je voulais au lycée.»

«Quand j’ai fini l’école, j’en ai un. Comment imma trouve-t-elle un emploi et je dois suivre une école et une piste tout au long de la journée », a expliqué sa fille. Pourtant, Chad a insisté: «J’ai pris le bus pour aller à l’école, puis je suis allé à l’entraînement de football, j’ai pris le bus pour McDonald’s pour un quart de 6 heures tout en maintenant un 2,2 gpa et en étant un athlète vedette.

Sous-titrant la photo, Chad a écrit: «Parenting 101: les enfants ne comprennent pas les sacrifices qu’il faut.»

Chad Ochocinco est critiqué pour sa parentalité.

Les fans, cependant, n’ont pas été impressionnés par sa réponse. «Je ne dis pas qu’un enfant devrait obtenir tout ce qu’il veut (pas besoin), mais cette mentalité de« j’ai lutté pour que tu devrais aussi »de la part des parents est si étrange pour moi», a commenté un critique. «N’avez-vous pas travaillé plus dur pour que vos enfants puissent avoir une vie plus facile que vous ne l’avez fait mr. 2,2 gpa », a demandé une personne, tandis qu’un autre utilisateur a simplement déclaré:« Omg reconnaissant que tu n’es pas mon père. »

Certains autres ont cependant défendu le Tchad avec l’un d’eux disant: «Vous ne pouvez pas donner à vos enfants tout ce qu’ils veulent quand ils veulent ou ils s’attendront toujours à ce que des choses leur soient données. Ils doivent travailler pour ce qu’ils veulent et voir ce que c’est que de gagner les leurs. »

«Ne pas avoir de yeezys dans votre placard n’est pas un« sacrifice ». Mon argument était que si vous voulez quelque chose qui n’est pas une nécessité, vous devriez utiliser votre propre argent. Si vous n’avez pas d’argent, vous n’avez évidemment pas besoin de cet article spécifique », a déclaré une autre personne.

Pendant ce temps, d’autres se sont moqués du Tchad pour se vanter de «maintenir un 2,2 gpa». Pour sa défense, certaines personnes ont tenté d’expliquer qu’obtenir un 2,2 gpa était assez bon pour un athlète. «Tous les étudiants ne sont pas des étudiants A ou B et lorsque vous prenez en compte le sport, la pratique ET un travail, une moyenne de C est admirable», a déclaré une personne. «Lorsque vous travaillez, que vous pratiquez et que vous avez des devoirs, il est DIFFICILE d’obtenir un GPA élevé. J’ai réussi à avoir un 3.4 pendant la saison de football peut-être UNE FOIS. les autres années, il était plus bas », a ajouté quelqu’un d’autre.