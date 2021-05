Chad Smith à propos du prochain album des Red Hot Chili Peppers: “ C’est très excitant ”

Dans une nouvelle interview avec New York Q104.3 station de radio, POIVRONS ROUGES CHILI le batteur Chad Smith a été demandé ce que les fans peuvent attendre du groupe dans les mois à venir. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il y a un bâillon sur moi. J’en fais tellement Zooms , et ils sont, “Pourquoi avez-vous dit cela?” »Il a ensuite confirmé que« quelque chose arrive. Je peux dire ceci: nous faisons un disque, nous faisons de la nouvelle musique, et c’est très excitant “, a-t-il dit.” Je ne sais pas quand il sort, mais nous avons hâte que les gens l’entendent , et nous avons hâte de jouer pour les gens. Comme tout le monde qui manque vraiment cette expérience. “

ForgeronL ‘interview a porté principalement sur son prochain passage en tant qu’artiste invité vedette et animateur de la Exposition d’art publicitaire 2021. L’ouverture virtuelle aura lieu le 3 mai à 16 h HNE sur mvvoart.com pendant la Frieze Week. Oeuvres de Forgeron sera exposé sur les écrans monumentaux de l’Oculus au Westfield World Trade Center le dernier week-end du salon (29-30 mai).

Octobre dernier, POIVRONS ROUGES CHILI guitariste John Frusciante, qui a rejoint le groupe en décembre 2019, a déclaré à la station de radio numérique australienne Double J qui joue avec son RHCP compagnons de groupe Anthony Kiedis, Puce et Forgeron encore une fois, c’était comme “retourner dans la famille. Je suis extrêmement à l’aise avec ces gens. C’était comme si aucun temps ne s’était écoulé quand nous avons commencé à jouer, à peu près, à quelques exceptions près, comme comment Tchad et j’ai progressivement rassemblé notre communication d’une manière nouvelle. En gros, nous sommes tous aussi à l’aise les uns avec les autres que nous ne l’avons jamais été, et c’était comme ça dès le départ. “

Frusciante rejoint POIVRONS ROUGES CHILI après le licenciement de Josh Klinghoffer, qui était dans le groupe depuis 10 ans.

Klinghoffer, qui a succédé pour Frusciante en 2010, raconté Pierre roulante qu’il a reçu la nouvelle de ses camarades de groupe lors d’une rencontre chez le bassiste Pucela maison. Klinghoffer dit qu’il soupçonnait les graines de FruscianteLe retour du guitariste avait été planté bien plus tôt, le guitariste contactant le chanteur Anthony Kiedis et leur tour manager jusqu’à 18 mois auparavant.

Il expliqua: “[John] montrait définitivement son visage dans PIMENT monde un peu juste avec des e-mails et des excuses pour le comportement passé. Donc, chaque fois que j’entendais une histoire à ce sujet, je me disais: «Que fait-il? Veut-il revenir? ‘”

Klinghoffer a déclaré que son licenciement était “un aveugle total” car le groupe était “jusqu’à présent dans l’écriture d’un nouvel album”, ajoutant: “Voici un album qui a été écrit à plus de la moitié, mais je suppose que j’ai baissé ma garde parce que je pensais nous avions fait tellement de travail. ” Klinghoffer dit qu’il s’attendait à ce que le groupe abandonne la musique sur laquelle ils ont travaillé et recommence. Le guitariste a également déclaré qu’il “n’aimait pas particulièrement les deux disques” sur lesquels il avait écrit et enregistré – 2011’s “Je suis d’accord” et 2016 “L’escapade”.

Crédit photo: Laura Glass



