POIVRONS ROUGES CHILI le batteur Chad Smith dit que “ça a été vraiment amusant” de retravailler avec le guitariste John Frusciante.

Frusciante rejoint PIMENTS ROUGES PIQUANTS en décembre 2019 après le licenciement de Josh Klinghoffer, qui était dans le groupe depuis 10 ans.

Forgeron discuté POIVRONS ROUGES CHILI‘ collaboration renouvelée avec Frusciante dans une nouvelle interview avec SiriusXMde Pop Rock. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il est de retour dans le groupe, et c’est vraiment excitant et amusant, et nous avons en quelque sorte repris là où nous nous étions arrêtés. Nous nous connaissons depuis si longtemps – évidemment, plus de 30 ans – donc c’est comme jouer une paire de chaussures bien portées qui se sentent vraiment bien, et vous y retournez et c’est confortable et un peu différent, mais nous faisons toujours notre truc. Donc, ça a été vraiment amusant. “

Concernant POIVRONS ROUGES CHILI‘prévoit de publier le suivi de 2016 “L’Escapade” album, Tchad a déclaré: “Il n’y a pas eu d’urgence, avec ce qui s’est passé au cours de la dernière année environ. Nous avons donc pris notre temps, et nous avons beaucoup de nouvelles musiques, et nous sommes très excités à ce sujet, et quand ce sera fait , c’est fait, et nous allons le sortir, et nous irons jouer quelques concerts l’année prochaine. Nous avons hâte d’être à nouveau devant les gens, comme tout le monde veut être si mal, nous inclus. Pas seulement de la nouvelle musique jouer, mais aussi nous voulons juste jouer en live. Et c’est une partie si importante des expériences de la vie et certainement d’être un groupe. C’est vraiment important pour nous. Nous allions jouer l’été dernier. Mais nous voulons que ce soit sûr pour tout le monde et une très bonne expérience pour tout le monde, alors nous avons tout repoussé, mais nous revenons, et ça va être génial. “

Frusciante rejoint à l’origine POIVRONS ROUGES CHILI suite au décès du guitariste fondateur Hillel slovaque en 1988. Cette formation a enregistré deux albums très réussis qui ont apporté au groupe une popularité grand public : “Lait maternel” et “Blood Sugar Sex Magik”. Malheureusement, Frusciante est tombé dans une profonde dépendance à l’héroïne qui l’a amené à quitter le groupe lors d’une tournée pour soutenir “Blood Sugar Sex Magik”. Frusciante rejoint PIMENTS PIMENTS six ans plus tard, jouant sur l’album 1999 “Californication”, 2002 “D’ailleurs” et 2006 “Stade Arcadium” avant de quitter à nouveau le groupe en septembre 2009.

Octobre dernier, Frusciante a déclaré à la station de radio numérique australienne Double J qui joue avec son RHCP compagnons de groupe Anthony Kiedis, Puce et Forgeron encore une fois, c’était comme “retourner dans la famille. Je suis extrêmement à l’aise avec ces gens. C’était comme si aucun temps ne s’était écoulé quand nous avons commencé à jouer, à peu près, à quelques exceptions près, comme comment Tchad et j’ai progressivement rassemblé notre communication d’une manière nouvelle. En gros, nous sommes tous aussi à l’aise les uns avec les autres que jamais, et c’était comme ça dès le départ. “

Crédit photo: Laura Glass



