Chad Stahelski veut bien faire le film Ghost of Tsushima

Chad Stahelski, réalisateur du prochain film Ghost of Tsushima, tient à rendre justice au jeu à succès Playstation.

S’adressant à IGN, Stahelski affirme que tous ceux qui travaillent sur le film Ghost of Tsushima connaissent les gémissements qui accompagnent généralement les mauvaises adaptations de jeux vidéo.

« Nous voulons juste bien faire les choses », a déclaré Stahelski. « Vous savez comment peuvent se dérouler les adaptations de jeux vidéo. Nous prenons donc notre temps et le faisons bien. Nous travaillons en étroite collaboration avec les développeurs de jeux pour nous assurer que nous nous en tenons à ce qui est génial.

Stahelski a poursuivi en expliquant que le film Ghost of Tsushima en est encore au tout début de la production, dont le script n’est pas encore terminé. Bien que les fans soient « très satisfaits de ce sur quoi nous travaillons », a déclaré Stahelski.

Ghost of Tsushima est sorti sur PS4 en 2020, puis sorti sur PS5 sous le nom de Ghost of Tsushima: Director’s Cut plus tôt cette année.

Il est difficile d’adapter les jeux vidéo aux adaptations cinématographiques, et la liste des bons est relativement petite. Uncharted, un autre jeu Playstation sur le point de devenir un film, ne recueille pas l’accueil le plus chaleureux. Même la série télévisée Mass Effect prétendument en préparation a des opposants assez durs.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.