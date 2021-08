Chadwick Boseman apparaîtra dans quatre épisodes de Et si… de Marvel ? 10z viral

in

Le regretté Chadwick Boseman fera sa dernière apparition dans l’univers cinématographique Marvel pour la prochaine série Disney + de Marvel Studios Et qu’est-ce qui se passerait si…?, et selon l’un des producteurs exécutifs de la série, Boseman apparaîtra dans plus d’un épisode.

S’adressant à Brandon Davis de ComicBook.com, le producteur exécutif Brad Winderbaum a déclaré que Boseman serait en fait dans quatre épisodes de la prochaine série.

“Il est dans quatre épisodes, en fait”, a déclaré Winderbaum. « Il joue différentes versions du personnage. Je ne dirais pas que quelque chose a radicalement changé. Nous voulions honorer, franchement, sa performance et son empressement à faire partie du projet. Rétrospectivement, il a enregistré ces épisodes pour nous en sachant ce que nous savons tous maintenant. Nous voulions honorer ce qu’il a fait, donc nous n’avons pas vraiment changé grand-chose. Il y avait certaines choses, dans le contexte de son décès, surtout musicalement… Lauren Karpman a livré ce que je pense être une partition incroyable pour toute la série et la façon dont elle a abordé T’Challa tout au long, surtout à la lumière de son décès, est vraiment magnifique. “

Bien que nous sachions que l’une des histoires impliquant Boseman verra T’Challa se faire enlever par les Reavers et devenir ainsi Star-Lord au lieu de Black Panther, on ne sait pas quels sont les autres endroits où il apparaîtra. Heureusement pour les fans, cependant, ils n’auront pas à attendre trop longtemps, car la série devrait faire ses débuts le mois prochain.

Marvel Studios Et qu’est-ce qui se passerait si…? retourne le script sur l’univers cinématographique Marvel, réimaginant les événements célèbres des films de manière inattendue. La première série animée de Marvel Studios se concentre sur différents héros du MCU, avec une distribution de voix comprenant une multitude de stars qui reprennent leurs rôles. Chaque histoire de la série sera non canonique, car les histoires présenteront des résultats très différents de leurs événements réels dans l’univers cinématographique Marvel.

La série animée présentera l’introduction de The Watcher, qui sert de narrateur tout au long de la première saison. Le personnage est exprimé par Jeffrey Wright. Les acteurs MCU qui devraient reprendre leurs rôles dans la série incluent Michael B. Jordan dans Killmonger, Sebastian Stan dans Winter Soldier, Josh Brolin dans Thanos, Mark Ruffalo dans Bruce/Hulk, Tom Hiddleston dans Loki, Samuel L. Jackson dans Nick Fury, Chris Hemsworth comme Thor, Hayley Atwell comme Peggy Carter, Natalie Portman comme Jane Foster, Paul Rudd comme Scott Lang, et plus encore.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est originaire du scénariste en chef AC Bradley et du réalisateur Bryan Andrew. La première saison ne devrait couvrir que les événements de la saga Infinity.

L’original Et qu’est-ce qui se passerait si série de bandes dessinées a fait ses débuts en 1977 et au fil du temps, 200 numéros ont été publiés. Les histoires allaient de l’impossible au ridicule, car Marvel cherche à utiliser le service de streaming pour raconter plus d’histoires prêtes à l’emploi impossibles à réaliser grâce à l’action en direct.