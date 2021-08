Chadwick Boseman honoré et rappelé par la veuve lors du téléthon Stand up to Cancer

L’émission spéciale Stand Up To Cancer de samedi comprenait un hommage déchirant à l’acteur de Black Panther, Chadwick Boseman, décédé après une bataille contre le cancer du côlon en août 2020. Sa veuve, Simone Boseman, a interprété la chanson “I’ll Be Seeing You”, avec L’acteur noir Anthony Anderson la présente. Boseman a mené une bataille privée contre le cancer du côlon pendant quatre ans, gardant son diagnostic privé tout en continuant à faire des films. Il avait 43 ans.

Avant que Simone ne se produise, le co-animateur de Stand Up To Cancer, Anderson, a noté que “I’ll Be Seeing You” est une “chanson sur la vie avec la réalité de la perte et la recherche d’une voie à suivre”, note Deadline. La chanson a été écrite par Sammy Fain et Irving Kahal en 1938 et a été enregistrée plusieurs fois depuis. Simone a chanté la chanson avec juste un pianiste, un bassiste et un batteur derrière elle.

Nous sommes honorés d’avoir la femme de Chadwick #SimoneBoseman ici ce soir. Sa performance incroyablement puissante nous rappelle que nous avons tous des héros dans nos vies. Il est maintenant temps de se lever pour eux et avec eux. Donnez maintenant sur https://t.co/tNxh7oe6XK. pic.twitter.com/EwcyolYVmM – Stand Up To Cancer (@SU2C) 22 août 2021

“Beaucoup d’entre nous ont été dévastés d’apprendre le décès tragique de Chadwick Boseman après avoir lutté contre le cancer en privé pendant plusieurs années. Le monde a perdu un artiste incroyable et un véritable héros. Mais avant qu’il ne soit une personnalité publique, il était une personne comme vous ou moi. : un fils, un frère, un oncle, un cousin, un ami, un collègue, un mari”, a déclaré Anderson. “Beaucoup d’entre nous ne connaissent que trop bien la fracture que le décès d’un être cher laisse dans la vie de ceux qui les aiment.”

L’émission a été diffusée quelques jours après la dernière performance de Boseman lors de la sortie de T’Challa. Mercredi, Disney+ a publié un épisode de Marvel’s What If…? qui imaginait le personnage de Black Panther de Boseman en tant que Star-Lord, le héros Chris Pratt joue dans les films Les Gardiens de la Galaxie. L’épisode comprenait une dédicace à Boseman à la fin.

Boseman est devenu célèbre avec ses rôles de Jackie Robinson dans 42 et James Brown dans Get on Up avant d’être choisi pour incarner T’Challa pour Captain America : Civil War. Il a repris le rôle dans Black Panther, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Il a obtenu une nomination à l’Oscar à titre posthume du meilleur acteur grâce à sa performance dans Ma Rainey’s Black Bottom de Netflix.

Alors que certaines stars de cinéma ont peut-être téléphoné pour une performance vocale pour une série animée, Boseman a pris son Et si…? épisode sérieusement, a déclaré le réalisateur Bryan Andrews au Hollywood Reporter plus tôt ce mois-ci. Boseman “a vraiment apprécié l’idée de pouvoir jouer à cette version légèrement différente de T’Challa”, a expliqué Andrews. “Les événements sont tellement différents, mais la galaxie ne change pas T’Challa; T’Challa change la galaxie.” Andrews a ajouté que Boseman a enregistré des lignes pour d’autres épisodes qui seront publiés à l’avenir.

“Chadwick Boseman a compris l’importance de Black Panther. Il a compris à quel point il est important que les jeunes voient un homme noir se tenir côte à côte avec Captain America et Thor Odinson afin qu’ils sachent qu’un homme noir sauve le monde comme n’importe qui d’autre, ” Anderson a déclaré à THR. “Il est venu pour enregistrer, et j’ai plaisanté en disant qu’il n’avait pas apporté son A-game; il a apporté tous les sports qui existent. Il s’est assuré que ce serait l’épisode qui brillerait, mais nous ne savions pas pourquoi. Et le monde en est un peu plus triste.”