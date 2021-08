Chadwick Boseman renverse le script dans « Et si… ? »

(LR) Le collectionneur et T’Challa/Star Lord (Chadwick Boesman) dans « Et si… ? Exclusivement sur Disney+ Tous droits réservés

*L’être aimé Chadwick Boseman, dont la mort prématurée a dévasté ses fans, sera entendu dans sa dernière performance en tant que Panthère noire (T’Challa) à partir du 11 août le Disney+. La dernière performance de Boseman en tant que T’Challa peut être vue dans merveille Studios« série animée »Quoi Si…?“, dirigé par Bryan Andrews.

Je n’ai vu que les trois premiers segments, mais je suis accro. Boseman a enregistré ses répliques pour la série avant son décès l’année dernière. Il a été parmi les premiers acteurs à signer la série mettant en vedette les voix de plus de 50 Univers cinématographique Marvel (MCU) membres de la distribution

“Et qu’est-ce qui se passerait si…?” retourne le script sur le MCU et donne aux téléspectateurs quatre versions différentes du personnage de T’Challa. L’une des questions posées est « Et si… » T’Challa est devenu Star-Lord lorsqu’il a été kidnappé par Yondu au lieu de Peter Quill ? Il y a une foule d’événements célèbres du MCU qui sont réinventés de manière inattendue dans « Et si… ? » Killmonger, Peggy Carter, Doctor Strange et Thor font partie des nombreux personnages de ce multivers aux possibilités infinies.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Ce que le refus d’Amazon d’acheter Black Interactive Publisher signifie pour les auteurs noirs

L’observateur (Jeffrey Wright) dans « Et si… ? » de Marvel Studios Exclusivement sur Disney+ Tous droits réservés

“Le guetteur” (Jeffrey Wright) présente aux téléspectateurs chaque semaine des scénarios alternatifs – chacun étant une sorte de récit édifiant dans l’esprit de “La zone de crépuscule. ” Comme Tige Serling dans « The Twilight Zone », Wright est le narrateur de « Et si… ? » La série animée est inspirée de « Et si… ? » de Marvel Comics. série d’anthologies de bandes dessinées, qui a fait ses débuts en 1977. La série animée présente de nouveaux scénarios basés sur des personnages du vaste monde du MCU, lancé en 2008 avec “Homme de fer. “

L’Observateur ne peut que regarder. Il ne peut pas participer et il ne peut pas intervenir. Sa situation ressemble beaucoup à celle de la première directive en “Star Trek.« La première directive est le principe directeur de Starfleet, interdisant à ses membres d’interférer avec le développement interne et naturel des civilisations extraterrestres. L’Observateur ressemble à un personnage cosmique. Il considère l’humanité comme « simple, humble et dégoûtante ». The Watcher pourrait-il penser au 45th, à ses partisans et aux anti-vaxxers?

Facebook.com/TheFilmStrip Twitter : @thefilmstrip Instagram.com/thefilmstriptm