Chadwick Boseman voudrait une refonte du rôle de Black Panther, déclare Brother

Les fans de ‘Black Panther’ ont parlé, disant Chadwick BosemanLe personnage bien-aimé de devrait être refondu à l’avenir, et croyez-le ou non… le propre frère de l’homme est d’accord.

le frère de CB, Derrick Boseman, dit TMZ … oui, il pense que T’Challa doit vivre dans la franchise ‘Black Panther’, et si cela signifie faire appel à un autre acteur pour incarner le roi de Wakanda – le rôle que Chadwick a rendu célèbre et légendaire, alors ainsi soit-il.

Voici la chose … Derrick nous dit qu’il pense que son frère aurait voulu avec ça aussi – expliquant que Chadwick pensait que T’Challa était plus grand que lui-même en tant que gars. Franchement, Derrick dit que Chadwick connaissait le pouvoir du personnage et l’influence positive qu’il exerce.

Derrick dit qu’il y a tellement de pouvoir à voir un roi noir – en particulier à titre de super-héros, comme dans le film Marvel – qui a un impact ÉNORME sur la jeunesse afro-américaine. DB nous dit que Marvel a tué ce personnage si rapidement à la suite de La mort de Chadwick, ils privent en quelque sorte les enfants noirs d’un modèle.

Aidez-nous à atteindre notre nouvel objectif de 45 000 signatures. Chadwick a travaillé beaucoup trop dur pour amener le roi T’Challa à VIE pour que @MarvelStudios le tue prématurément. Faisons à la fois de Chadwick et de T’Challa le début d’une légende et non la fin d’une. #RecastTChallahttps://t.co/tX4l8HeMlT

– Critiques de films d’E-Man – #RecastTChalla (@EmansReviews) 29 novembre 2021 @EmansReviews