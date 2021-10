Chadwick décroche son deuxième titre de la W Series avec une victoire de la lumière au drapeau · .

Jamie Chadwick a remporté le championnat W Series pour la deuxième fois, avec une victoire dominante dans la course finale du Circuit of the Americas.

Elle avait pris la pole pour la deuxième course, qui a été déterminée par les deuxièmes tours de qualification des pilotes. Hier, le vainqueur de la pole Abbi Pulling s’est classé deuxième, Sarah Moore partant troisième et Beitske Visser promue à la quatrième place en raison de l’absence de Marta Garcia pour cause de maladie.

Chadwick a commencé la dernière course de la saison avec une avance de 10 points sur sa rivale pour le titre Alice Powell, qui s’est classée huitième sur la grille.

Un superbe départ a immédiatement placé Chadwick en tête, bien devant les autres voitures. Tirer a conservé la deuxième place, malgré un défi de Visser. Mais Sarah Moore puis Visser ont perdu face à Emma Kimilainen, qui est passée de la sixième à la troisième à mi-chemin du premier tour.

Moore a presque dépassé Beitske Visser au cinquième tour, mais n’a pas réussi à faire le mouvement. Elle a tenu bon avec un freinage tardif au sixième tour, pour arracher la quatrième place.

Avec 20 minutes de temps de course restant, Alice Powell était frustrée dans son ascension dans l’ordre en étant incapable de passer. À dix minutes de la fin, la frustration de Powell s’infiltrait – Garcia avait été averti à plusieurs reprises pour les limites de la piste et Powell a tenté un dépassement dans le premier virage mais n’a pas pu ralentir suffisamment la voiture.

Fabienne Wohlwend est entrée dans les stands dans les 10 dernières minutes, après avoir heurté le trottoir de sortie au premier virage, ce qui a fait décoller sa voiture.

A six minutes de la fin, Sabré Cook et Jessica Hawkins pointaient toutes les deux dans les points, en huitième et neuvième. Cependant, les deux sont entrés en collision dans le virage 12 et ont glissé à l’arrière de l’ordre

Powell a finalement pu dépasser Garcia avec quatre minutes à jouer et un écart de plus de cinq secondes et demie sur Visser, cinquième. Elle a coupé cette avance de plus d’une seconde par le drapeau à damier mais n’a pas pu se rapprocher.

Chadwick a mené le peloton dans le dernier tour et a terminé avec cinq secondes d’avance sur Pulling, qui a décroché son premier podium à la deuxième place, ainsi qu’un classement parmi les huit premiers au championnat pour se qualifier pour la saison prochaine, malgré n’avoir participé qu’à la moitié du Les manches. Kimilainen a franchi la ligne en troisième.

Powell a conservé la deuxième place du championnat derrière Chadwick, Kimilainen scellant la troisième place.

Résultats de la deuxième course de la série W

PosteChauffeurÉquipe1Jamie ChadwickVeloce2Abbi PullingPuma3Emma KimilainenEcurie W4Sarah MooreScuderia W5Beitske VisserM.Forbes6Alice PowellRacing X7Belen GarciaScuderia W8Nerea MartiW Academy9Ayla AgrenM.Forbes10Caitlin Wood

