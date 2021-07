Chadwick domine la deuxième course du Red Bull Ring de la W Series · .

Williams junior Jamie Chadwick a dominé la deuxième manche de la saison W Series au Red Bull Ring.

La Britannique est partie de la pole position et s’est élancée au départ, alors que Beitske Visser a calé, suivi par Irina Sidorkova et Emma Kimilainen. Bruna Tomaselli était quatrième et son manque de rythme de course a conduit à la formation d’un train de neuf voitures derrière elle.

Il y a eu peu d’action à l’avant alors que Chadwick a creusé l’écart pour remporter sa troisième victoire dans la série, tandis que l’adolescente russe Sidorkova a remporté son premier podium à la deuxième place après avoir subi la pression occasionnelle de Kimilainen.

Tomaselli a fait un excellent travail défensif, en alignant parfaitement sa voiture dans les virages trois et cinq – les deux principaux points de dépassement sur la piste – tour après tour. Ce n’est que dans l’avant-dernier tour que ses défenses ont finalement été brisées.

Sarah Moore avait été dans ses rétroviseurs la plupart du temps, et elle a revendiqué la position à l’entrée pour avoir cinq ans. Après cela, elle s’est immédiatement éloignée d’une bataille qui était maintenant pour la cinquième place.

Cependant, Tomaselli n’a pas laissé les vannes s’ouvrir et a terminé cinquième, tandis qu’Abbie Eaton a dépassé Nerea Marti pour la sixième après avoir également passé une grande partie de la course dans une position frustrée de ne pas pouvoir passer.

La gagnante de la première manche, Alice Powell, qui souffre d’un manque de rythme évident depuis le changement de châssis, est arrivée huitième. Belen Garcia et Fabienne Wohlwend ont complété les positions de points.

Visser remonte 11e devant Marta Garcia, qui affronte Gosia Rdest. Miki Koyama a couru avec eux au début de la course mais a été classé dernier après avoir été aux stands avec une vibration.

