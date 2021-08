Chadwick prend la tête des points de la série W avec une victoire dominante sur le Hungaroring · .

in

Jamie Chadwick a remporté une victoire de la lumière au drapeau et a réalisé le tour le plus rapide pour remporter une victoire dominante dans la manche Hungaroring de la série W.

La pilote Veloce s’est qualifiée en pole, avec Alice Powell à ses côtés, suivie par la recrue Nerea Marti et Beitske Visser.

Alors que Chadwick s’échappait au départ, Fabienne Wohlwend a raté le premier virage, heurtant Ayla Agren et brisant son aileron avant. Irina Sidorkova a dépassé Visser pour la quatrième place au deuxième tour dans un début de procédure par ailleurs assez calme.

Après 10 minutes, Chadwick avait creusé un écart de deux secondes et demie sur Powell, qui avait un écart légèrement plus important derrière Marti. Ensuite, Sidorkova a fait quelques gains sur sa rivale, les deux pilotes de la W Series Academy en lice pour un premier podium.

Wolhwend avait été doublée dans la seconde moitié de la course de 30 minutes et a reçu l’ordre d’entrer dans les stands pour retirer sa voiture, suite aux dommages du premier tour.

Le rythme de Chadwick tout au long de la course a été phénoménal, ses temps au tour n’étant qu’à une seconde environ de son tour de pole. Au cours des six dernières minutes de la course, elle avait un écart de près de sept secondes sur Powell.

Miki Koyama traquait Abbie Eaton dans les cinq dernières minutes, courant juste derrière Eaton et la forçant à se défendre avec acharnement. Alors qu’ils contournaient le premier virage, Koyama s’est trop rapprochée de sa rivale, poussant la voiture devant avec son aileron avant.

Malgré les dégâts, Koyama a couru côte à côte avec Eaton et l’a dépassée pour la douzième place. “Votre aileron avant va bien, continuez à pousser”, a conseillé son ingénieur. Cependant, le contact initial est soumis à une enquête des commissaires sportifs après la course.

Emma Kimilainen a fait match nul côte à côte avec Marta Garcia après que le pilote Puma a fait une erreur dans le virage 11, capable de prendre la sixième place au virage 13 mais de manière légèrement débraillée alors que la bataille a poussé Kimilainen hors de la piste un peu à l’extérieur du virage 12 Le laissez-passer a été, encore une fois, annoncé comme faisant l’objet d’une enquête des commissaires sportifs après la course.

Chadwick réalisait toujours les meilleurs tours alors qu’elle menait le peloton à l’avant-dernier tour avant que le chrono ne s’arrête. Son avance à ce stade était inattaquable, Powell ayant franchi la ligne d’arrivée en deuxième position et Marti en troisième pour remporter son premier podium en W Series.

Après quatre courses et deux victoires chacun, Chadwick a maintenant rétrogradé Powell à la deuxième place du classement du championnat. L’échec de Moore à marquer la fait chuter à la quatrième place du classement derrière Marti.

Résultats des courses de qualification W Series

PositionDriverTeam1Jamie ChadwickVeloce2Alice PowellRacing X3Nerea MartiW Academy4Ira SidorkovaW Academy5Beitske VisserM Forbes6Emma KimilainenEcurie W7Marta GarciaPuma8Belen GarciaScuderia W9Bruna TomaselliVeloce10Jessica HawkinsRacing X11Ayla AgrenM Forbes12Miki KoyamaSirin13Abbie EatonEcurie W14Sabré CookBunker Racing15Sarah MooreScuderia W16Vicky PiriaSirin17Caitlin WoodPuma18Fabienne WolhwendBunker Racing

