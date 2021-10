Chadwick prend les points avant la finale avec une victoire en W Series · .

Jamie Chadwick a remporté la première course W Series du week-end et a pris la tête de la bataille pour le titre avec Alice Powell qui se jouera dimanche.

Chadwick a pris la tête de la pole au vainqueur Abbi Pulling. Moore et Kimilainen, alignés troisième et quatrième, ont également dépassé le vainqueur de la pole.

Plus loin, une montée spectaculaire de Belen Garcia au cours des cinq premières minutes lui a permis d’arracher la deuxième place après avoir commencé sixième. Mais elle n’a pas gardé la position longtemps, glissant bientôt dans l’ordre alors qu’elle était dépassée par Kimilainen puis Pulling.

Moore a eu ses propres problèmes, semblant également s’estomper pendant la course, et a été dépassée par Powell, qui a pris Garcia la prochaine fois. Powell a rapidement atteint la quatrième place, après avoir gagné six places en trois tours.

Abbie Eaton a été forcée de s’arrêter à un poste de commissaire en raison d’une panne mécanique alors qu’il restait 19 minutes à jouer. Cela a fait apparaître des drapeaux jaunes dans le secteur trois qui ont été dégagés en trois tours.

Après un milieu de course quelque peu processionnel, l’action s’est intensifiée dans les derniers tours. Jessica Hawkins a réussi à dépasser Belen Garcia à sept minutes de la fin, laissant Garcia – qui semblait avoir du mal à accrocher à mesure que ses pneus vieillissaient – ​​victime d’une autre passe de Marta Garcia. Cependant, alors que la conductrice de Puma faisait la passe, elle a coupé l’arrière de la voiture de Hawkins et a été envoyée en vrille.

Dans les deux dernières minutes de la course, Pulling a reçu le drapeau noir et blanc comme avertissement pour violation des limites de la piste, ayant trop souvent couru trop loin alors qu’elle tentait de traquer Kimilainen. Powell, toujours en quête du podium, était à la poursuite de sa pilote protégée Pulling, dont le non-respect des limites de la piste continuait d’attirer l’attention des commissaires sportifs.

Powell a dépassé Pulling dans le dernier tour, s’assurant un podium en partant de la 10e place et préservant ses espoirs de titre. Alors que la victoire de Chadwick signifie qu’elle prend le dessus dans la lutte pour le titre, la deuxième place de Kimilainen n’a pas suffi à la maintenir dans la course.

Chadwick partira en pole pour la deuxième course du week-end demain, Abbi Pulling obtenant une deuxième chance lors d’un départ en première ligne à ses côtés dans le titre décisif.

Résultats des courses de la série W

PositionDriverTeam1Jamie ChadwickVeloce2Emma KimilainenEcurie W3Alice PowellRacing X4Abbi PullingPuma5Beitske VisserM.Forbes6Jess HawkinsRacing X7Sarah MooreScuderia W8Nerea MartiW Academy9Fabienne WohlwendBunker10Miki KoyamaSirin11Sabré CookBunker12Belen GarciaScuderia W13Caitlin WoodW Academy14Vicky PiriaSirin15Marta GarciaPuma16Ayla AgrenM.Forbes17Bruna TomaselliVeloceDNFAbbie EatonEcurie W

